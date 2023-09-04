Bursa'nın birçok ilçesinde 5, 6, 7, 9 ve 11 Eylül tarihlerinde planlı elektrik kesintileri olacak. İşte kesinti olacak ilçeler...

Bursa'da elektrik kesintisi yapılacak bölgeler hakkında UEDAŞ bilgilendirmede yaptı. Bursa elektrik kesintisi hangi mahallelerde olacak?

- YILDIRIM  ELEKTRİK KESİNTİSİ

05.09.2023 09:00 - 07.09.2023 12:00 tarihleri arasında BURSA/YILDIRIM ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.

Enerjisiz Kalacak Adresler: SAMANLI, 

06.09.2023 tarihinde BURSA/YILDIRIM ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.

Enerjisiz Kalacak Adresler: ERİKLİ, ESENEVLER, VAKIF, MİLLET, SAMANLI, 

07.09.2023 tarihinde BURSA/YILDIRIM ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.

Enerjisiz Kalacak Adresler: SAMANLI, ARABAYATAĞI, MİLLET, SAKARYA, 

- GEMLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

05.09.2023 - 06.09.2023  tarihleri arasında BURSA/GEMLİK ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.

05.09.2023 tarihinde arasında BURSA/GEMLİK ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.

Enerjisiz Kalacak Adresler: ORHANİYE, CUMHURİYET, ATA

06.09.2023 tarihinde BURSA/GEMLİK ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.

Enerjisiz Kalacak Adresler: ATA, HAYDARİYE, KÜÇÜKKUMLA

- İNEGÖL ELEKTRİK KESİNTİSİ

06.09.2023 tarihinde BURSA/İNEGÖL ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.

Enerjisiz Kalacak Adresler: ÇELTİKÇİ, KEMALPAŞA, HOCAKÖY, TURGUTALP, ERTUĞRULGAZİ

- MUSTAFAKEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

05.09.2023 - 07.09.2023  tarihleri arasında BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.

Enerjisiz Kalacak Adresler: DALLICA, MURADİYESARNIÇ, KAYABAŞI, SÜNLÜK, YALINTAŞ, DEMİRDERE

- BÜYÜKORHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

05.09.2023 tarihinde  BURSA / BÜYÜKORHAN ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.

Enerjisiz Kalacak Adresler: CUMHURİYET, ÖZLÜCE, İSMETİYE, ARMUTÇUK

- KARACABEY ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kosova'daki komandolarımız dönüyor Kosova'daki komandolarımız dönüyor

06.09.2023 - 07.09.2023  tarihleri arasında BURSA / KARACABEY ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.

Enerjisiz Kalacak Adresler: ÇEŞNİGİR, ÇAMLICA, İNKAYA, HÜRRİYET, MURATLI, KARAKOCA, TAŞPINAR, YENİKARAAĞAÇ, ESKİKARAAĞAÇ

- KELES  ELEKTRİK KESİNTİSİ

07.09.2023 tarihinde  BURSA / KELES  ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.

Enerjisiz Kalacak Adres: KOZBUDAKLAR

- MUDANYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

06.09.2023 - 07.09.2023 - 09.09.2023  tarihleri arasında BURSA / MUDANYA ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.

Enerjisiz Kalacak Adresler: DEDEKÖY, EVCİLER

- NİLÜFER ELEKTRİK KESİNTİSİ

05.09.2023 - 06.09.2023 - 07.09.2023 tarihleri arasında BURSA / NİLÜFER ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.

Enerjisiz Kalacak Adresler: GÖLYAZI, ÇATALAĞIL, DUMLUPINAR, ALTINŞEHİR, GÖRÜKLE, BADIRGA

- OSMANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

05.09.2023 - 07.09.2023- 09.09.2023 - 11.09.2023  tarihleri arasında BURSA / OSMANGAZİ ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.

Enerjisiz Kalacak Adresler: NAMIK KEMAL, ZAFER, SOĞANLI, KÜPLÜPINAR, TUNA, KOZBUDAKLAR, GÜNEYBUDAKLAR, ÇEKİRGE, ALAADDİN, PINARBAŞI 