Bursa'nın birçok ilçesinde 5, 6, 7, 9 ve 11 Eylül tarihlerinde planlı elektrik kesintileri olacak. İşte kesinti olacak ilçeler...
Bursa'da elektrik kesintisi yapılacak bölgeler hakkında UEDAŞ bilgilendirmede yaptı. Bursa elektrik kesintisi hangi mahallelerde olacak?
- YILDIRIM ELEKTRİK KESİNTİSİ
05.09.2023 09:00 - 07.09.2023 12:00 tarihleri arasında BURSA/YILDIRIM ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler: SAMANLI,
06.09.2023 tarihinde BURSA/YILDIRIM ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler: ERİKLİ, ESENEVLER, VAKIF, MİLLET, SAMANLI,
07.09.2023 tarihinde BURSA/YILDIRIM ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler: SAMANLI, ARABAYATAĞI, MİLLET, SAKARYA,
- GEMLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
05.09.2023 - 06.09.2023 tarihleri arasında BURSA/GEMLİK ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
05.09.2023 tarihinde arasında BURSA/GEMLİK ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler: ORHANİYE, CUMHURİYET, ATA
06.09.2023 tarihinde BURSA/GEMLİK ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler: ATA, HAYDARİYE, KÜÇÜKKUMLA
- İNEGÖL ELEKTRİK KESİNTİSİ
06.09.2023 tarihinde BURSA/İNEGÖL ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler: ÇELTİKÇİ, KEMALPAŞA, HOCAKÖY, TURGUTALP, ERTUĞRULGAZİ
- MUSTAFAKEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
05.09.2023 - 07.09.2023 tarihleri arasında BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler: DALLICA, MURADİYESARNIÇ, KAYABAŞI, SÜNLÜK, YALINTAŞ, DEMİRDERE
- BÜYÜKORHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
05.09.2023 tarihinde BURSA / BÜYÜKORHAN ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler: CUMHURİYET, ÖZLÜCE, İSMETİYE, ARMUTÇUK
- KARACABEY ELEKTRİK KESİNTİSİ
06.09.2023 - 07.09.2023 tarihleri arasında BURSA / KARACABEY ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler: ÇEŞNİGİR, ÇAMLICA, İNKAYA, HÜRRİYET, MURATLI, KARAKOCA, TAŞPINAR, YENİKARAAĞAÇ, ESKİKARAAĞAÇ
- KELES ELEKTRİK KESİNTİSİ
07.09.2023 tarihinde BURSA / KELES ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adres: KOZBUDAKLAR
- MUDANYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
06.09.2023 - 07.09.2023 - 09.09.2023 tarihleri arasında BURSA / MUDANYA ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler: DEDEKÖY, EVCİLER
- NİLÜFER ELEKTRİK KESİNTİSİ
05.09.2023 - 06.09.2023 - 07.09.2023 tarihleri arasında BURSA / NİLÜFER ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler: GÖLYAZI, ÇATALAĞIL, DUMLUPINAR, ALTINŞEHİR, GÖRÜKLE, BADIRGA
- OSMANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
05.09.2023 - 07.09.2023- 09.09.2023 - 11.09.2023 tarihleri arasında BURSA / OSMANGAZİ ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler: NAMIK KEMAL, ZAFER, SOĞANLI, KÜPLÜPINAR, TUNA, KOZBUDAKLAR, GÜNEYBUDAKLAR, ÇEKİRGE, ALAADDİN, PINARBAŞI