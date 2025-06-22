Gencin suya batıp çıktığını gören vatandaşlar, seferber oldu. Kıyıya çıkarılan genç, hastaneye kaldırıldı.

Olay, Bursa'nın Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi sahilinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte sıcak havada serinlemek için denize giren 20 yaşındaki genç, rüzgar sebebiyle oluşan dalgaları hesaba katmadı.

Kıyaya çıkmak isterken, dalgalar sebebiyle açılan gencin batıp çıktığını gören vatandaşlar seferber oldu. Birkaç kişinin aynı anda atlayarak sudan çıkardığı genç, 112 sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata tutundu.

Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi.