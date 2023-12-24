Bursa’nın İnegöl ilçesi Mezit Boğazı’nda meydana gelen kazada boru yüklü tır devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu Mezit Boğazı Yeniköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Bozüyük’ten İnegöl istikametine seyir halinde olan Muhammed Ö. (38) yönetimindeki 12 AAB 314 plakalı boru yüklü tır, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlerin üzerine devrildi. Kaza sonucu karayolu kısmen ulaşıma kapanırken, olay yerine 112, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, ekiplerce kurtarılarak ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.