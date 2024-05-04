Bursa’da park halindeki motosikletleri kendi motosikleti gibi alıp kayıplara karışan 20 yaşındaki E.İ., 2 günde 4 motosiklet çaldı. Durumu fark eden müştekiler ise, polisi arayarak şikayetçi oldu. İhbar üzerine harekete geçen Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yüzlerce kamera kaydı izleyen ekipler şüphelinin kimliğini tespit ettikten sonra, teknik ve fiziki takip başlattı.

Cadde üzerinde yürüyen şüpheli kendisinin polis tarafından takip edildiği anlayınca hızla koşmaya başladı. Hırsızın önüne geçip yakalamak isteye polis memuru ise, arabaya binip zaman kaybetmektense yoldan geçen motosikletli vatandaşı durdurdu. Sadece film sahnelerinde denk gelen olay, güvenlik kameralarına ise saniye saniye yansıdı.

Arkadan gelen ekip arkadaşlarının da desteği ile hırsız polisler tarafından kıskıvrak yakalandı. Hırsızlık, yağma ve mala zarar verme gibi suçlardan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA