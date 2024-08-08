Bugün Bursa'da hava parçalı bulutlu geçecek. Sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissedilirken, öğle saatlerinde sıcaklık 28 dereceye kadar yükselecek. Akşam saatlerine doğru ise sıcaklık 20 dereceye kadar düşecek. Nem oranı %60 civarında olacak ve rüzgar kuzeybatıdan hafif esecek.



Bugün Bursa'da hava parçalı bulutlu geçecek. Sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissedilirken, öğle saatlerinde sıcaklık 28 dereceye kadar yükselecek. Akşam saatlerine doğru ise sıcaklık 20 dereceye kadar düşecek. Nem oranı %60 civarında olacak ve rüzgar kuzeybatıdan hafif esecek. Hafta sonuna dogru hafif yağış bekleniyor.

İnegöl'de ise hava genel olarak açık ve güneşli olacak. Gün içerisinde sıcaklık 30 dereceye kadar yükselecek, gece saatlerinde ise 18 dereceye kadar düşecek. Nem oranı %55 civarında seyredecek. Rüzgarın hızı ise hafif olacak ve güneydoğudan esecek.