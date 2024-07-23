Bugün Bursa'da hava genellikle parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 23°C civarında seyredecek. Öğle saatlerinde hafif bir rüzgar esmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde ise hava biraz serinleyebilir, bu yüzden hafif bir ceket almak iyi olabilir.



İnegöl'de hava durumu da Bursa'ya benzer şekilde parçalı bulutlu. Sıcaklık 24°C civarında olacak. Gün içinde hafif bir rüzgar etkili olabilir. Akşam saatlerinde sıcaklık biraz düşebilir, bu yüzden dışarı çıkarken bir ceket yanınıza almanız faydalı olabilir.

Her iki şehirde de gün boyunca genel olarak açık ve hoş bir hava hakim olacak.