Bugün Bursa'da hava genellikle parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 23°C civarında seyredecek. Öğle saatlerinde hafif bir rüzgar esmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde ise hava biraz serinleyebilir, bu yüzden hafif bir ceket almak iyi olabilir.
 

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İnegöl'de hava durumu da Bursa'ya benzer şekilde parçalı bulutlu. Sıcaklık 24°C civarında olacak. Gün içinde hafif bir rüzgar etkili olabilir. Akşam saatlerinde sıcaklık biraz düşebilir, bu yüzden dışarı çıkarken bir ceket yanınıza almanız faydalı olabilir.

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Her iki şehirde de gün boyunca genel olarak açık ve hoş bir hava hakim olacak.

Muhabir: İbrahim uslu