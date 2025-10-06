Edinilen bilgiye göre, öğlen saatlerinde Değirmenlikızık Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanın çatı katında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, daire kullanılamaz hale geldi. İlk incelemelere göre yangının çıkış sebebinin sobadan kaynaklandığı belirtildi.

Yangın sırasında yoğun duman, şehrin bazı noktalarından da görüldü. Yangın mahallede kısa süreli paniğe yol açarken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.