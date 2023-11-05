Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, 4 Kasım tarihinde yaşanan olayda, Zeynep Özdemir (28) ve iki oğlu, Metehan (9) ve Batuhan (4), cinnet geçiren eşi Samet Özdemir (34) tarafından vahşice öldürüldü. Olay, Yalıntaş Mahallesi 123. Sokak No 2 adresinde meydana geldi.

Karısı Zeynep Özdemir ile aralarında uzun bir süredir devam eden anlaşmazlıklar nedeniyle Samet Özdemir, Zeynep'i önce silahla öldürdü. Ardından, uykuda olan çocukları Metehan ve Batuhan'ın canlarına kıydı. Son olarak, aynı silahı kullanarak intihar etti.

Zeynep Özdemir, bir süre önce ailesinin koruması altına girmiş ve uzaklaştırma kararı almıştı. Ancak geçtiğimiz ay, kadın evine geri dönmüştü. Korkunç olay, sabaha karşı silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine jandarma ekiplerinin eve girmesiyle ortaya çıktı.

112 sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından, Özdemir ailesinin 4 üyesinin hayatlarını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının detaylı incelemesinin ardından, anne Zeynep ve çocuklarının cesetleri Bursa Adli Tıp Morgu'na gönderildi.

Anne Zeynep ve oğulları Metehan ile Batuhan, Mustafakemalpaşa ilçesinde öğle namazını müteakip düzenlenen cenaze namazının ardından Yalıntaş Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olayla ilgili tahkikat ise hala devam etmektedir.