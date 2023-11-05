Kurşunlu mahallesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan traktör araca çarparak devrildi; sürücüsü yaralandı.

Kaza Kurşunlu mahallesi sıcak su mevkiinde meydana geldi. Mehmet A. Yönetimindeki 16KKT 49 plakalı Traktör, yokuş aşağı inerken sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yol kenarında park halinde olan 34 JM 0203 plakalı hafif ticari araca çarpan traktör devrildi.

Kaza sonucu traktörün sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Merkezi