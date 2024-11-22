Evin alevlere teslim olduğu anlar kameraya yansırken, itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alındı.

Osmangazi ilçesi Demirtaş Barbaros Mahallesi’nde bulunan tek katlı bir evde yangın çıktı. İddiaya göre, evin mutfağında başlayan alevler hızla büyüyerek çevrede korku dolu anlar yaşattı. Mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil Servis’e bildirirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Alevlerin sardığı ev küle dönerken, olay yerine gelen ekipler, yangını çevredeki binalara sıçramadan söndürdü. Olayda yaralanan olmazken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İHA