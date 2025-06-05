Kent merkezinde kurbanlıklarını alan vatandaşlar, bazı danaların ipinin kaçmasıyla kısa süreli heyecan yaşadı. Özellikle Yıldırım ilçesinde yaşanan bir olayda, ipinden kurtulan dana şehir içinde koşmaya başladı. Panikleyen hayvanı yakalamaya çalışan vatandaşlar ilginç görüntüler oluşturdu. Koşan danayı izleyenler hem şaşırdı hem de gülümseten anlar yaşadı. Dana, hayvan sahiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, yaşananlar sosyal medyada da dikkat çekti. Kurbanlık telaşına eşlik eden bu gibi olaylar, bayram öncesinin neşeli yüzünü bir kez daha gösterdi.

Kaynak: İHA