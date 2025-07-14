

İşte o ilan;

T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/57 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/57 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

SATIŞA KONU BURSA İLİ OSMANGAZİ İLÇESİ 2718 ADA PARSEL 3. KAT9, 10, 11 VE 12 NOLU TAŞINMAZLARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ

Taşınmaz blok nizam inşa edilmiş bir binada yer almaktadır. Taşınmazın bulunduğu bina betonarme karkas inşaat tarzında yapılmış olup bodrum+zemin+4 normal kat olmak üzere toplam 6 kattan oluşmaktadır. Binanın bodrum ve zemin katları dükkan nitelikli, normal katları konut nitelikli olup asansör bulunmaktadır. Bina dış cephe duvar yüzeyleri sıvalı ve boyalı bir kısmı alüminyum kompozit panel ve cam giydirme cepheli, giriş kapısı alüminyum doğramalı ve camlı, merdiven basamak ve sahanlıkları mermer kaplıdır. Keşif tarihinde borçluya ait taşınmazın içine girilmiş olup halihazırda hukuk ofisi olarak kullanıldığı anlaşılmıştır. Taşınmaz Ulubatlı Hasan Bulvarına cepheli olup bina girişinin sol üst ve ön kısmında yer almaktadır. Daire mimari projesine göre 2 oda, mutfak nişi ve banyo+wc'den müteşekkildir. Fiiliyatta 3. Katta yer alan 9, 10, 11 ve 12 Nolu Bağımsız Bölümlerin birbirini ayıran duvarların kaldırılıp tadilat sonucu birleştirilerek hukuk ofisi olarak kullanıldığı gözlemlenmiştir. Halihazırdaki hukuk ofisi; giriş-karşılama bölümü, koridor, toplantı odaları, görüşme odaları, çalışma odaları, avukat odaları, arşiv odası, mutfak, bay ve bayan wc'den oluşmaktadır. Taşınmazın giriş kapısı otomatik cam kapılı, duvarları alçı sıvalı ve saten boyalı yer yer giydirme ahşap desenli ve mermer kaplı, alçıpan asma tavanında gizli havuz aydınlatmaları ve spotları bulunmaktadır. Zeminleri mermer veya laminant parke kaplı taşınmazın odalarının alüminyum doğramalı ve camlı bölme duvar ile ayrıldığı gözlemlenmiştir. Cam bölme ile ayrılan kısımlarda klima üniteleri bulunmakta olup pencereleri beyaz renkli çift camlı pvc profildir. Mutfakta alt üst dolap mevcut olup tezgah çimstone mermerdir. Islak hacimlerin (bay-bayan wc) zemini ve duvarları seramik kaplı olup dolap ve asma klozet bulunmaktadır.Dairenin yakın zamanda tadilat gördüğü ve yenilendiği gözlemlenmiş olup keşif günü söz konusu tadilatların hukuk ofisi tarafından yaptırıldığı beyan edilmiştir. Projesinden farklı olarak yukarıda belirtilen değişikliklerin yapıldığı gözlemlenmiş olup dairenin brütalanını etkilemediği anlaşılmıştır.. Genellikle ticari amaçlı kullanılan blok nizam 5-6 katlı binaların bulunduğu bir mahallede yer alan borçluya ait taşınmaz, belediyeye ait tüm altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Ana taşınmaz yaklaşık yürüme mesafesinde Ulubatlı Hasan Bulvarına cephe, Bursa Adliyesine 170 m, Kent Meydanına 800 m mesafede yer almaktadır. Kuş uçuşu mesafe ile Bursa Şehir Merkezine (Valilik) 1,34 km uzaklıkta bulunmaktadır.

9 nolu taşınamz: Satışa konu taşınmaz Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Hacıilyas Mah., 2718 Ada, 9 Parsel nolu 578,50 m² yüzölçümlü “Arsa” vasfındaki taşınmazda yer alan, kıymet takdirinin yapılması istenilen, kat irtifakı kurulmuş olan, 111/2400 arsa paylı, 3. Kat, 9 Nolu Bağ. Bölüm ( tapu kaydına göre Konut)olup borçlu şirket adına kayıtlıdır.

Beyan; Yönetim Planı : 24/06/2008

Satışa konu taşınmaz Hacıilyas Mah., Ulubatlı Hasan Bulvarı, No:104, Karasu İş Merkezi, 3. Kat D:9 Osmangazi/BURSA adresinde yer almaktadır. 9 Nolu Bağımsız Bölüme fiiliyatta yaklaşık bir kısım koridor, mutfak, çalışma ve avukat odalarının isabet ettiği anlaşılmıştır. Dairenin yakın zamanda tadilat gördüğü ve yenilendiği gözlemlenmiş olup keşif günü söz konusu tadilatların hukuk ofisi tarafından yaptırıldığı beyan edilmiştir. Projesinden farklı olarak yukarıda belirtilen değişikliklerin yapıldığı gözlemlenmiş olup dairenin brütalanını etkilemediği anlaşılmıştır. Kıymet takdirinin yapılması istenilen taşınmazın Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği kapsamında; Osmangazi Belediye Başkanlığı yazı ekinde yer alan onaylı ruhsat projesi verilerine göre katlarının toplam net kullanım alanı yaklaşık 77,80 m², katlarının toplam brüt kullanım alanı yaklaşık 95,09 m² olarak hesaplanmıştır.

İmar Durumu:Şartname, ilan ve dosyasındadır

Kıymeti : 3.423.240,00 TLKDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Banka lehine ipotek, 150/c şerhi, icrai hacizler ve kamu haczi vardır

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/09/2025 - 10:09

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/09/2025 - 10:09

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/10/2025 - 10:09

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/10/2025 - 10:0910 nolu taşınmaz :Satışa konu taşınmaz Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Hacıilyas Mah., 2718 Ada, 9 Parsel nolu 578,50 m² yüzölçümlü “Arsa” vasfındaki taşınmazda yer alan , kat irtifakı kurulmuş olan, 105/2400 arsa paylı, 3. Kat, 10 Nolu Bağ. Bölüm ( tapu kaydına göre konut)olup borçlu şirket adına kayıtlıdır.

Beyan; Yönetim Planı : 24/06/2008

Satışakonu borçluya ait taşınmaz Hacıilyas Mah., Ulubatlı Hasan Bulvarı, No:104, Karasu İş Merkezi, 3. Kat D:10 Osmangazi/BURSA adresinde yer almaktadır. 10 Nolu Bağımsız Bölüme fiiliyatta yaklaşık bir kısım koridor, bay-bayan wc, çalışma ve avukat odalarının isabet ettiği anlaşılmıştır. Dairenin yakın zamanda tadilat gördüğü ve yenilendiği gözlemlenmiş olup keşif günü söz konusu tadilatların hukuk ofisi tarafından yaptırıldığı beyan edilmiştir. Projesinden farklı olarak yukarıda belirtilen değişikliklerin yapıldığı gözlemlenmiş olup dairenin brütalanını etkilemediği anlaşılmıştır. Kıymet takdirinin yapılması istenilen taşınmazın Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği kapsamında; Osmangazi Belediye Başkanlığı yazı ekinde yer alan onaylı ruhsat projesi verilerine göre katlarının toplam net kullanım alanı yaklaşık 57,60 m², katlarının toplam brüt kullanım alanı yaklaşık 88,76 m² olarak hesaplanmıştır.

İmar Durumu:Şartname, ilan ve dosyasındadır

Kıymeti : 2.840.320,00 TL KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Banka lehine ipotek, 150/c şerhi, icrai hacizler ve kamu haczi vardır

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/09/2025 - 11:09

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/09/2025 - 11:09

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/10/2025 - 11:09

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/10/2025 - 11:0911 nolu taşınmaz : Satışa konu taşınmaz Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Hacıilyas Mah., 2718 Ada, 9 Parsel nolu 578,50 m² yüzölçümlü “Arsa” vasfındaki taşınmazda yer alan, , kat irtifakı kurulmuş olan, 108/2400 arsa paylı, 3. Kat, 11 Nolu Bağ. Bölüm ( tapu kaydına göre konut)olup borçlu şirket adına kayıtlıdır.

Beyan; Yönetim Planı : 24/06/2008

Satışakonu borçluya ait taşınmaz Hacıilyas Mah., Ulubatlı Hasan Bulvarı, No:104, Karasu İş Merkezi, 3. Kat D:11 Osmangazi/BURSA adresinde yer almaktadır.11 Nolu Bağımsız Bölüme fiiliyatta yaklaşık bir kısım koridor, giriş-karşılama bölümü, çalışma ve avukat odalarının isabet ettiği anlaşılmıştır. Dairenin yakın zamanda tadilat gördüğü ve yenilendiği gözlemlenmiş olup keşif günü söz konusu tadilatların hukuk ofisi tarafından yaptırıldığı beyan edilmiştir. Projesinden farklı olarak yukarıda belirtilen değişikliklerin yapıldığı gözlemlenmiş olup dairenin brütalanını etkilemediği anlaşılmıştır. Kıymet takdirinin yapılması istenilen taşınmazın Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği kapsamında; Osmangazi Belediye Başkanlığı yazı ekinde yer alan onaylı ruhsat projesi verilerine göre katlarının toplam net kullanım alanı yaklaşık 65,50 m², katlarının toplam brüt kullanım alanı yaklaşık 91,93 m² olarak hesaplanmıştır.

İmar Durumu:Şartname,ilan ve dosyasındadır

Kıymeti: 2.941.760,00 TLKDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Banka lehine ipotek, 150/c şerhi, icrai hacizler ve kamu haczi vardır :

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/09/2025 - 13:34

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/09/2025 - 13:34

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/10/2025 - 13:34

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/10/2025 - 13:3412 nolu taşınmaz : Satışa konu taşınmazBursa İli, Osmangazi İlçesi, Hacıilyas Mah., 2718 Ada, 9 Parsel nolu 578,50 m² yüzölçümlü “Arsa” vasfındaki taşınmazda yer alan,kat irtifakı kurulmuş olan, 117/2400 arsa paylı, 3. Kat, 12 Nolu Bağ. Bölüm( tapu kaydına göre Konut)olup borçlu şirket adına kayıtlıdır.

Beyan; Yönetim Planı : 24/06/2008

Satışakonu borçluya ait taşınmaz Hacıilyas Mah., Ulubatlı Hasan Bulvarı, No:104, Karasu İş Merkezi, 3. Kat D:12 Osmangazi/BURSA adresinde yer almaktadır. 12 Nolu Bağımsız Bölüme fiiliyatta yaklaşık bir kısım koridor, giriş bölümü, arşiv, görüşme ve avukat odalarının isabet ettiği anlaşılmıştır. Dairenin yakın zamanda tadilat gördüğü ve yenilendiği gözlemlenmiş olup keşif günü söz konusu tadilatların hukuk ofisi tarafından yaptırıldığı beyan edilmiştir. Projesinden farklı olarak yukarıda belirtilen değişikliklerin yapıldığı gözlemlenmiş olup dairenin brütalanını etkilemediği anlaşılmıştır. Kıymet takdirinin yapılması istenilen taşınmazın Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği kapsamında; Osmangazi Belediye Başkanlığı yazı ekinde yer alan onaylı ruhsat projesi verilerine göre katlarının toplam net kullanım alanı yaklaşık 83,50 m², katlarının toplam brüt kullanım alanı yaklaşık 101,43 m² olarak hesaplanmıştır.

İmar Durumu:Şartname, ilan ve dosyasındadır

Kıymeti: 3.651.480,00 TLKDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: Banka lehine ipotek, 150/c şerhi, icrai hacizler ve kamu haczi vardır

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/09/2025 - 14:39

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/09/2025 - 14:39

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/10/2025 - 14:39

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/10/2025 - 14:3919 nolu taşınmaz : Satışa konu taşınmaz Dosyada mevcut 12.03.2025 sorgu tarihli taşınmaza ait tapu kaydında; Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Millet Mah., 3111 Ada, 7 Parsel nolu 1.100,00 m² yüzölçümlü “5 Katlı Apartman ve Arsası” vasfındaki taşınmazda yer alan,kat mülkiyetine geçmiş olan, 2/80 arsa paylı, Zemin Kat, 19 Nolu Bağ. Bölüm (Dükkan)olup borçlu şirketadına kayıtlıdır.

Beyan; Yönetim Planı : 02/02/2011

Beyan; Taşınmazın mülkiyeti .KM ne çevrilmiştir.

Beyan; AT Korunma Alanı Belirtmesi Vardır (Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı) açıklaması bulunmaktadır.

Satışakonu borçluya ait taşınmaz Millet Mah., 3.Durmaz Sok, Yüksekoba 7 Apt. No:8/C Yıldırım/BURSA adresinde yer almaktadır. Taşınmaz tek bloktan oluşan ayrık nizam inşa edilmiş çevre düzenlemesi ve peyzajı tamamlanmış açık otoparkı mevcut olan bir binada yer almaktadır. Taşınmazın bulunduğu bina betonarme karkas inşaat tarzında yapılmış olup zemin+4 normal+çatı kat olmak üzere toplam 5 kattan oluşmaktadır. Binanın zemin katında ticari, normal katlarında mesken amaçlı kullanılan daireler mevcut olup asansör bulunmaktadır. Bina dış cephe duvarları sıvalı, mantolamalı ve boyalı, giriş kapısı demir doğramalı ve camlı, merdiven basamak ve sahanlıkları mermer kaplıdır. Keşif tarihinde borçluya ait taşınmaz incelenmiş olup halihazırda "Ganyan Bayii" olarak ticari amaçlı kullanıldığı anlaşılmıştır. Taşınmaz bina girişinin sol orta kısmında yer almakta olup 3.Durmaz Sokağa cephelidir. Dükkan mimari projesine göre tek hacimden müteşekkildir. Dükkanın giriş kapısı ve vitrini alüminyum doğramalı ve camlı, zemini seramik kaplı olup duvarları alçı sıvalı ve boyalıdır. Alçıpan asma tavanında spot aydınlatmaları mevcut olan taşınmazın arka kısmında wc bölümü yer almaktadır. Dükkanda klimanın da bulunduğu gözlemlenmiştir. Kıymet takdirinin yapılması istenilen taşınmazın Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği kapsamında; Yıldırım Tapu Müdürlüğü yazı ekinde yer alan onaylı ruhsat projesi verilerine göre katlarının toplam net kullanım alanı37,75 m², katlarının toplam brüt kullanım alanı 41,00 m² olarak hesaplanmıştır. Genellikle zemin katları ticari, normal katları mesken amaçlı kullanılan ayrık nizam 5-6 katlı binaların bulunduğu bir mahallede yer alan borçluya ait taşınmaz, belediyeye ait tüm altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Ana taşınmaz yaklaşık yürüme mesafesinde 3.Durmaz Sokağa cephe, Derya Caddesine 60 m, Yunus Emre Bulvarına 100 m mesafede bulunmaktadır. Kuş uçuşu mesafe ile Bursa Şehir Merkezine (Valilik) 3,59 km uzaklıkta bulunmaktadır.

İmar Durumu: Şartname, ilan ve dosyasındadır

Kıymeti: 2.250.000,00 TLKDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Banka lehine ipotek, 150/c şerhi, icrai hacizler ve kamu haczi vardır

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/09/2025 - 12:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/09/2025 - 12:00

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/10/2025 - 12:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/10/2025 - 12:00(İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Kaynak: ilan.gov.tr