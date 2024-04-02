Olay, merkez Osmangazi ilçesi Maksem Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla bir parkta buluşan Azat H. (17), aralarında çıkan tartışma sonrası kavgaya tutuştu. Arkadaşları 17 yaşındaki genci dakikalarca darp edip, bıçakla 3 yerinden yaraladı. Kavgayı gören mahalleli durumu hemen 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan gencin tedavisi ambulansta yapıldıktan sonra Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polis arkadaşlarını bıçakla yaralayan 4 saldırganın yakalanması için çalışma başlatırken, hastaneye kaldırılan gencin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA