Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından Osmangazi ilçesinde denetim yapıldı. Gerçekleştirilen denetimde 606 kişinin UYAP sorgulaması yapıldı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, KOM, TEM, Güvenlik, Çevik Kuvvet, Narkotik ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personelleri ile Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü personellerinin katılımıyla, 10 Ekim 2023 Salı günü 21.00 ile 23.00 saatleri arasında Osmangazi ilçesi Çekirge Bölgesi ile Dikkaldırım mahallesinde yapılan sabit yol ve Motosikletli Polis Timlerinin hareketli uygulamalarında;

Toplam 606 kişinin UYAP sorgulaması yapıldı.

Üzerlerindei ruhsatsız silah, uyuşturucu madde bulunan ve çeşitli suçlardan aranan şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan uygulamalarda; 1 adet ruhsatsız silah ve bu silaha ait 5 adet fişek, 5 adet extacy hap ve 6,19 gr esrar maddesi ele geçirildi.

Ayrıca yapılan uygulamalarda toplam 236 araç kontrol edildi ve 5 araç sürücüsüne toplam 8 bin 614 TL para cezası uygulandı.