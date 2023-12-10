Bursa'da geçtiğimiz hafta Gemlik Körfezi ile Mudanya ve Bursa'nın merkez ilçelerinde yoğun hissedilen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından yeni depremler yaşanıyor.

Dün Gemlik'te 3,2 büyüklüğünde, Nilüfer'de dün gece 22.59'da 2.6 büyüklüğünde depremler yaşandı.

Nilüfer'deki depremin 40 dakika sonrasında yaşanan ışık patlaması ise paniğe neden oldu. Vatandaşların araç kamerası, işyeri kamerası ve ev kameralarında kaydedilen ışık görüntüsü heyecana yol açtı.

Işığın sebebi ise araştırma konusu oldu.