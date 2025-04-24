Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremin doğrudan birincil yaralanmalara yol açmadığını belirtti. Yaralanmaların, çoğunlukla düşme, atlama ve panik gibi ikincil nedenlerden kaynaklandığı belirtildi.

Bakan Memişoğlu'nun paylaşımına göre; İstanbul’da 173, Tekirdağ’da 24, Sakarya’da 24, Bursa’da 13 ve Yalova’da 2 olmak üzere toplam 236 kişi yaralandı. Yaralanan vatandaşlardan 221’i tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 15 kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Bakan Memişoğlu açıklamasında, "Kendilerine acil şifalar diliyorum. Olayın ilk anından itibaren gerek sahada gerek sağlık tesislerimizde görev yapan tüm personelimize teşekkür ediyorum. Rabb’im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" ifadelerine yer verdi.