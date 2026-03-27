Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda A.K., S.K., B.O. ve B.G.Ö. isimli 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda 728 kilo 500 gram sentetik ecza ham maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan adli tahkikatın sürdüğü bildirildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İHA