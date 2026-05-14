Hava Forum tarafından yapılan bilgilendirmede, Afrika üzerinden gelen çöl tozlarının hafta sonu yeniden Türkiye’yi etkisi altına alacağı belirtildi. Çöl tozlarının belirli bir bölgede değil yurt genelinde etkili olabileceği kaydedildi.

ÇAMUR YAĞMURU YAŞANABİLİR

Açıklamada ayrıca, Senegal kaynaklı toz taşımının yağışlarla birleşerek, çamur yağmuru şeklinde yağış görüşebileceği belirtildi.

Uzmanlara göre çöl tozu taşınımı yağışlı hava sistemiyle birleştiğinde araçlar, binalar ve açık alanlarda çamur tabakası oluşabiliyor.

Toz taşınımı nedeniyle sağlık sorunlarına karşı dikkatli olunması gerektiği de ifade edilirken atmosferde taşınan toz partiküllerinin yaratacağı kirlilik sebebiyle, vatandaşlardan pencere ve kapıları kapatmaları isteniyor.