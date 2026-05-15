Bölgede kiraz ağaçlarının çiçeklerinin zarar görmesi sebebiyle bir çok noktada kiraz üretiminin bu yıl da sıkıntıya gireceği açıklandı.

Keles ilçesine bağlı Issızören Mahallesi’nde ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle bazı ev ve araçların camları kırılma noktasına gelirken, vatandaşlar büyük panik yaşadı.



Kısa sürede etkisini artıran dolu yağışı, mahalleyi adeta beyaza bürüdü. Şiddetli yağış sırasında vatandaşlar araçlarını ve hayvanlarını korumak için büyük çaba harcadı. Dolu tanelerinin büyüklüğü dikkat çekerken, bazı vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Bölgede bazı tarım alanları ve meyve bahçeleri de doludan nasibini aldı. Kiraz ağaçlarının çiçeklerinin dolu yağışıyla birlikte döküldüğü gözlendi.