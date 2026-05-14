Adana merkezli 21 ilde yürütülen "yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama" suçlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı Adana’ya getirildi.

Sağlık kontrolden geçen Kütahyalı, basın mensuplarına, "İyiyim baba, bir yanlış anlaşılma var, öğreneceğiz" dedi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında emniyet birimleri Adana merkezli 21 ilde "yasa dışı bahis, kara para aklama, rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarından oluşan şebekeye yönelik operasyon yaptı.

Aralarında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu toplam 200 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Yapılan operasyonda Rasim Ozan Kütahyalı'nın da aralarında olduğu 128 şüpheli gözaltına alındı.

128 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Araştırmaların ardından 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli, 4 avukatın da aralarında bulunduğu şüphelilerin yakalanmasına yönelik Adana merkezli 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Rasim Ozan Kütahyalı'nın da arasında olduğu 128 şüpheli yakalandı. Kütahyalı'nın İstanbul'da gözaltına alındığı ve Adana'ya getirileceği öğrenildi.

Haklarında gözaltı kararı bulunan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Ayrıca soruşturma kapsamında 3 elektronik para ödeme kuruluşu, 3 kuyumcu, 1 döviz bürosu hakkında kayyum ve el koyma, şüpheli şahıs ve şirketlere ait olduğu değerlendirilen 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye de el koyma tedbiri uygulandı.

Öte yandan, suçtan elde edilen gelirlerin finansal sistem içerisinde dolaştırılmasında kullanıldığı değerlendirilen 8 bin 500 yasa dışı bahis ve kumar içerikli internet sitesi hakkında erişimin engellenmesi kararı uygulandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından, Adana Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 21 ilde 200 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildiğini açıklamıştı.