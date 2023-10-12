Orhangazi-Yalova karayolunda, akşam saatlerinde Süpürgelik mevkiinde meydana gelen bir trafik olayında, bir zincir markete ait nakliye kamyonu kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kamyon, son dakikada dere yatağına yuvarlanmaktan kurtulmayı başardı. Sürücü olan 43 yaşındaki Cengiz A., kaza sırasında hafif şekilde yaralandı. İhbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü acilen Yalova Devlet Hastanesine sevk etti. Kazaya karışan kamyon, vinç yardımıyla yol kenarından kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kaza hakkında detaylı bir soruşturma başlattı.