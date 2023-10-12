Ağrı'da, kendi köyünde başka bir kişiye ait hayvanların kendi arazisine girmesi nedeniyle ortaya çıkan bir anlaşmazlık sonucu yaşanan olayda, 35 yaşındaki Harun Işık adlı şahıs, bu anlaşmazlığı çözmeye çalıştığı sırada şikayet ettiği kişiler tarafından av tüfeğiyle vuruldu. Saldırı sonucu sağ gözüne isabet eden saçmalar nedeniyle Işık, görme yetisini tamamen kaybetti.

Yukarıgöçmez köyünde yaşayan Harun Işık, 19 Eylül tarihinde, başkasına ait hayvanların kendi arazisine girdiğini fark ederek yetkililere şikayette bulundu. Bölgeye gelen jandarma ekipleri, olayı soruşturduktan sonra şikayet edilen kişiler hakkında işlem yaparak bölgeden ayrıldılar.

Ancak aynı akşam, kendi koyunlarını mera arazisinden köye getirirken, şikayet ettiği aile üyeleri tarafından pusu kurulan Harun Işık, saldırı sonucu yerde yaralandı. Bu saldırı sonrasında olay yerine ulaşan diğer köylüler, hemen jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olayın ardından jandarma ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan muayene sonucu, Harun Işık'ın vücuduna 62 saçmanın isabet ettiği belirlendi. Bu saçmalardan 30'u küçük cerrahi müdahalelerle çıkarıldı, ancak geri kalan 32'si hala vücudunda bulunmaktadır. Bu saçmaların 4'ü ise başına isabet etti. Özellikle gözüne isabet eden 1 saçma, Işık'ın gözünü kaybetmesine neden oldu.

Harun Işık, Ağrı Devlet Hastanesi'nde yapılan muayenesin ardından Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Servisi'ne sevk edildi ve şu anda tedavisi orada sürmektedir. Ancak doktorlar, gözündeki saçmanın çıkarılmasının riskli olduğunu belirtti.

Harun Işık, bu olay sonucunda vücudunda ve başında birçok saçma ile yaşamak zorunda kaldı. Saldırıya uğradığı günü şu şekilde anlattı: "Bana 4 kişi pusu kurdu. İlk mermi gözüme isabet etti. Ondan sonra bir şey göremedim. Vücuduma toplam 62 saçma isabet etmiş. 30 tanesini çıkardılar, diğerleri hala içimde. Başımda, gözümde, yanağımda bulunuyor. 20 gündür saçmalarla yaşıyorum. Muayene sonucunda bir gözümde görme yetisi tamamen kayboldu."

Kardeşi ise şunları söyledi: "Kolluk kuvvetleri gelip onların hayvanlarını arsamızın içinde gördü. Fotoğraflama yapıp tutanak tuttular. Akşama doğru ağabeyim koyunları almaya gidiyor. Köye dönüşte 4 kişi pusu kurmuş ve av tüfekleriyle ateş açmışlar. Olay, yaklaşık 15-20 saniye sürüyor. Köylüler görüp ağabeyimi hastaneye yetiştirmiş. Doktorlar bugün ya da yarın ağabeyimin gözüyle ilgili 1 ameliyat gerçekleştirecek. Gözüne yakın yerinden 1 tane saçma çıkardılar. 1 tanesi gözün arka tarafına denk gelmiş kritik 1 bölgede bulunuyor ve sinirleri yakmış. Ama daha net belli değil, 4-5 ay bir bekleme süreci olacak. Ağabeyimin vücuduna 62 tane saçma isabet etmiş, 30 tanesi çıkarıldı. Diğerleri hala içinde."