Evliyalar şehri Bursa’da bazı otellerin gecelik konaklama bedelleri dudak uçuklatacak rakamlara ulaştı. Özellikle tarihi konak ve turizm otellerinin bir gecelik fiyatı asgari ücretin üzerine çıktı.



Ticaretin ve kültürel turizmin önemli illerinden Bursa’da otellerin konaklama bedelleri de cep yakmaya başladı. Gazetemizin 6-7 Temmuz tarihleri arasında bir gecelik otel konaklama fiyatlarına yönelik yaptığı araştırmada ilginç ve bir o kadarda şaşırtıcı sonuçlar çıktı.



Otellerin anlaşmalı olduğu turizm sitelerden satışa sundukları otel odalarında en yüksek ücreti talep eden yer tarihi bir otel oldu. Tahtakale Konağı Butik & Private Hotel’in gecelik fiyatını en düşük site vio.com sitesi oldu. Firma bu otelin 1 gecelik oda fiyatını 18 bin 421 TL’den satışa çıkardı. Bursa’da 1 gecelik fiyatıyla asgari ücretin üzerine çıka otel, tarihi yapısı ve otantik tasarımı ila dikkat çekiyor. Otelin müşterileri ise genelde zengin Araplardan oluşuyor.



Bursa’nın en pahalı konaklama yeri unvanını ele geçiren otelde ki odaların fiyatı farklı sitelerde ise 20 bin TL’nin üzerine satılıyor.

5 yıldızlı otellerin oda fiyatları Bursa’da 3 ila 7 bin TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunulurken yine bazı oteller yüksek rakamlarıyla dikkat çekiyor.

Bunlarında arasında yer alan Kamelya Apart otel ise 15 bin 988 TL’lik gecelik konaklama ücretiyle şehrin en yüksek ücretli yeri oldu.



Yine Uludağ 1. Bölgede yer alan Oksijen Zone Hotel & Spa Uludağ oteli gecelik oda fiyatı dikkat çeken yerlerden biri. Özellikle yazın serinliğinde muhteşem bir doğada konaklamak isteyenler, bu işletmeye gecelik 14 bin 250 TL ödemek zorunda.



Kış aylarında ise bir gecelik odanın konaklama fiyatları bölge bölge daha yüksek rakamlara da ulaşıyor. Özellikle kayak merkezi Uludağ’da kış sezonunda ki oda fiyatları gecelik 30 bin TL’yi geçiyor.