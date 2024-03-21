21 Mart Dünya Ormancılık Günü sebebiyle ülkenin dört bir tarafında daha yeşil bir dünya için fidan dikim etkinlikleri gerçekleştirildi. Bursa’da bu etkinlik çerçevesinde Ahmetbey Mahallesi ağaçlandırma sahasında fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Kılıç, Bursa Orman Bölge Müdürü Esat Şimşek, Orman İşletme Müdürlüğü personeli, öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Etkinlik öncesi öğrencilere nasıl fidan dikileceği gösterildikten sonra öğrenciler ve gönüllüler 21 bin fidan dikimi gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Kılıç, “Ülkemizde 1975 yılından bu yana 21 Mart tarihi Ormancılık Günü olarak kutlanmaktadır. 21 Mart aynı zamanda bahar bayramımızdır. Ülkemizin de içinde bulunduğu kuzey yarım kürede baharın, güney yarım kürede de kışın başlangıcıdır. Doğanın uyanışı ve bitkilerin yeniden canlanması ile birlikte ormanlarımıza gereken önemi vermek çocuklarımıza güzel örnek olmak ve temiz bir dünya bırakabilmek maksadıyla bugünü sizlerle birlikte fidan dikerek kutlayacağız. Ormanlarımız ülkemizin akciğerleri en büyük zenginlik ve yaşam kaynağımızdır. Hayatımızın her alanında ormanlar, ağaçlar ve ağaç ürünleri yaşamamızın ayrılmaz birer parçasıdır. Bu nedenle ormanlarımızı koruyup kollayıp mümkün olduğunca çoğalmamız hayat felsefemiz olmalıdır. Ülkemizde ağaç ve orman sevgisini geliştirmek toplumuz bütün kesimlerini çevreye olan duyarlılıklarına katkı sağlamak ve toplumda bu konuda farkındalığı arttırmak için bugün burada sizlerle birlikte günün anısına bin adet kızılçam fidanı dikeceğiz. Orman Bölge Müdürlüğümüzün Bursa’da 2024 yılı içerisinde 800 hektar alanda 1 milyon 650 bin fidan toprakla buluşturulacak” dedi.

Etkinlikte konuşan Bursa Orman Bölge Müdürü Esat Şimşek ise “Orman Genel Müdürlüğü olarak ortak mirasımız ormanları ve ekosistemi korumak, aynı zamanda sürekliliğini sağlamak gelecek nesillere taşımak asli görevimizdir. Hızla gelişen ve değişen dünyada artan çevre sorunları ile mücadelede ormanların varlığı ve devamlılığı her geçen gün daha da önem arz etmektedir. Orman Genel Müdürlüğünün kurulduğu 1839 yılından bugüne kadar 185 yıldır ormanlarımızın korunması, geliştirilmesi, yenilenmesi ve devamlılığının sağlanması için halkın taleplerini de dikkate alarak çok yönlü planlamalar ve faydalanmalar yapmaktayız. Tüm canlılar için temel ihtiyaç olan temiz su, temiz hava ve ana sermayemiz toprağın korunması ve devamlılığı şüphesiz ormanlarımız sayesinde olmaktadır. Bölge Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmaları ile 2003 ile 2023 yılları arasında 116 bin hektar alanda 159 milyon fidan toprakla buluşturuldu. 2024 yılında Bursa ilimizde yeni orman alanları oluşturmak amacıyla 800 hektar alana 1 milyon 650 bin adet fidan dikmeyi planlıyoruz. Burada sizlerle bin adet kızılçam fidanını toprakla buluşturacağız. Bursa Orman Bölge Müdürlüğümüzde 21 Mart Orman Haftası etkinlikleri çerçevesinde 21 bin adet fidanı toprakla buluşturacağız. Kurum olarak Yeşil Vatanımızın orman alanlarını geliştirmek için aralıksız devam eden ağaçlandırma faaliyetlerinin yanı sıra özellikle yaz mevsiminin yaklaştığı şu günlerde mevcut ormanlarımızın yangınlardan korunması önem arz etmektedir. Hayatımızın her alanında insanoğluna ve tüm canlılara çok faydalı hizmetler sunmakta olan ormanlarımız maalesef insanların dikkatsiz davranışları sebebiyle yok olmaktadır. İstatistikler, özellikle orman yangınlarının büyük çoğunluğunun insan eliyle çıktığını göstermektedir. Bursa ilimizde çıkan yangınların yüzde 95 insan kaynaklıdır. İklim değişikliği ile birlikte tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de orman yangınları hem sayı olarak hem de zarar verdiği alanların miktarı olarak artmaktadır. Yeşil vatanımızın, yeşil Bursa’mızın yeşil kalması için orman yangına sebep olabilecek davranışlar da bulunmamaya dikkat etmeliyiz” şeklinde konuştu.