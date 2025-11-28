

Bursa Büyükşehir Belediyesi, tarih ve kültürün sanatla iç içe geçtiği, yazarların iz bıraktığı Bursa’da kentin sanat yelpazesine değer katacak bir etkinliğe daha imza atıyor. Bu yıl ‘Cesaret’ temasıyla düzenlenen 2. Bursa Uluslararası Edebiyat Festivali, 28-30 Kasım tarihleri arasında dünya çapında tanınan pek çok yazarı kentte buluşturuyor. Hannah Peck’ten Georgi Gospodinov’a, Ayfer Tunç’tan Melisa Kesmez’e yerli ve yabancı 13 önemli kalem, 3 gün boyunca Bursalılarla bir araya gelerek hayatlarına dokunan hikayeleri, eserlerinin ardındaki dünyaları anlatacak. Festival kapsamında genç yazar adayları ve çocuklara yönelik de atölyeler düzenlenerek hayal kurmanın ve yazmanın gücünü keşfetmeleri sağlanacak.

Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi’nde düzenlenen festivalin açılış programına Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in yanı sıra, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Şafak Baba Pala, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, Hindistan eski Büyükelçisi ve Yazar Fırat Sunel, Kalem Edebiyat Ajans Kurucusu ve Yazar Nermin Mallaoğlu ve edebiyatseverler katıldı.

"Bursamız edebiyatı besliyor"

Bursa’nın, Türk ve dünya edebiyatının önemli merkezlerinden biri olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Uludağ’ın eteklerine yayılmış köylerinde, denize uzanan kıyılarında, sıcak sularında, tarihi sokaklarında, bereketli ovalarında ve eşsiz kent yapılarında nice değerli yazarın hatıralarının saklı olduğunu vurguladı. Bursa’nın suyundan içmiş, sokaklarında yürümüş kalem ustalarının, bıraktıkları eserlerle her yaştan okurun dünyasında yaşamaya devam ettiğini belirten Başkan Mustafa Bozbey, "Bursamız edebiyatı besliyor. Bizler de edebiyattan besleniyoruz. Edebiyat kenti Bursa, bugün Türk ve dünya edebiyatçılarını, kalem dostlarını ve yazın tutkunlarını bir araya getirerek çok değerli bir festivale ev sahipliği yapıyor" diye konuştu.

"Edebiyat cesurların işidir"

Bursa Uluslararası Edebiyat Festivali (BUEF 2025) ile edebiyat dolu günlere yeniden ‘merhaba’ dediklerini belirten Başkan Bozbey, "Festivalimizin bu yılki temasını "Cesaret" olarak belirledik. Çünkü edebiyat, cesurların işidir. O ilk kelimeyi yazmak, yeni yollar denemek, özgürlüğü savunmak ve hayata umutla bakmak cesaret ister. Festival sayesinde, Bursa’dan dünyaya evrensel bir umut köprüsü kurulacak. Bu umut, daha iyi bir dünyanın umududur. Tüm Bursalıları; edebiyatın iyileştiren, güçlendiren ve cesaret veren dünyasına davet ediyorum" dedi.

Edebiyatın Bursa’ya çok yakıştığını söyleyen Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Şafak Baba Pala ise Nazım Hikmet Ran, Ahmet Hamdi Tanpınar ve Yaşar Kemal gibi Türk edebiyatının önemli isimlerinden örnekler alarak yaptığı konuşması ile festivalin ilham dolu ve unutulmaz bir atmosfere sahne olmasını diledi.

Yazar Nermin Mollaoğlu da Bursa Uluslararası Edebiyat Festivali’ne destek olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi. Festivalin mayasında bu senenin teması olan ‘Cesaret’ olduğunu söyleyen Mollaoğlu, dünya edebiyatının önemli yazarlarını Bursa’da dinlemek sebebiyle gururlandığını söyledi.

