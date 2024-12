BTSO'nun geleneksel olarak düzenlediği Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni, Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde yapıldı. Törende, ‘İhracat', ‘Sektör Liderleri', ‘Gelir Vergisi', ‘Kurumlar Vergisi', ‘Yeşil Çevre ve Sürdürülebilirlik' kategorilerinde başarılarıyla örnek olan kişi ve kurumlar ödüllerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve Meclis Başkanı Ali Uğur'un elinden aldı. Organizasyon kapsamında Türkiye'nin yüksek teknolojili sanayi dönüşümünün öncüsü olan TEKNOSAB'da faaliyete başlayan firmaların açılışları da gerçekleştirildi.





“BTSO Türkiye Ekonomisine Çok Kıymetli Katkılar Yapıyor”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sözlerine BTSO'ya marifetin iltifata tabi olduğunu gösterdiği için teşekkür ederek başladı. Erdoğan, "135 yıllık köklü tarihiyle Bursa Ticaret ve Sanayi Odamız, 57 bin üye firmasıyla şehrimizin yanı sıra Türkiye ekonomisine de çok önemli katkılar yapıyor. Bugün ödül törenimizin yanı sıra Odamızın öncülüğünde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın destekleriyle hayata geçen Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi - TEKNOSAB'da üretime başlayan 15 firmamızın da açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu firmalarımızın sahiplerini ve çalışanlarını da tebrik ediyor, Türkiye'nin kalkınmasına, güçlenmesine ve büyümesine verecekleri destekler için kendilerine şimdiden teşekkürlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.





“TEKNOSAB Bünyesinde Atılan Her Adım Çok Kıymetli”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne kadar 25 milyar lira yatırım yapılan TEKNOSAB'ın Türkiye'nin yüksek teknolojili üretime geçişinin simgelerinden olacağını vurgulayarak, "Biliyorsunuz kısa süre önce ülkemizi bu hedefe daha hızlı götürecek HIT-30 programını kamuoyumuzun takdirine sunduk. 5 ay gibi kısa sürede elektrikli araç, güneş hücresi, pil hücresi, rüzgâr türbini gibi stratejik konularda toplam büyüklüğü 7 milyar doları aşan yatırımları ülkemize kazandırma noktasına geldik. İnşallah daha güzel sonuçlar elde edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülke genelinde tüm sanayi ve ticaret odalarının bu çok kritik süreci sahiplendiğini, kendi alanlarında özgün projeler üretmeye gayret ettiğini söyledi. Geleceğin teknolojisine bugünden yapılan her yatırımı Türkiye açısından hayati önemde görüp desteklediklerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu bakımdan TEKNOSAB bünyesinde atılan her adım çok kıymetlidir. Üretimin lokomotif şehri Bursa, inanıyorum ki teknoloji alanında da diğer illerimize örnek olacaktır. Yıllık 37 milyar dolar ihracatımız olan 1 milyon 200 binden fazla çalışana istihdam sağlayan konfeksiyon, tekstil, deri ve mobilya sektörlerinde rekabet gücümüzü sürdürmeyi önemsiyoruz. Üretim ve istihdamı korumak için 2025 yılı Ocak ayında KOSGEB eliyle İstihdamı Koruma Programı başlatıyoruz. Bu sektörlerde 2024 yılının son aylarındaki istihdam düzeyini 2025 yılında koruyan KOBİ'lere çalışan başına aylık 2 bin 500 liraya kadar destek ödemesi gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum."



“Kendine inan, ülkene güven”

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, küresel ticarette büyük zorlukların yaşandığı bir dönemde üretimi sürdürmenin, istihdama katkı sağlamanın ve ihracat performanslarının daha da önemli hale geldiğini belirterek, “Her biriniz, “Kendine inan, ülkene güven” diyerek, Bursa'mızın ve Türkiye'mizin kalkınma mücadelesine güç verdiniz. Sizlerle gurur duyuyor, hepinizi yürekten alkışlıyorum” dedi.



Uludağ'da ‘Ekonomi' ve ‘Diplomasi' zirvesi

BTSO'nun son yıllarda TEKNOSAB, Lojistik TEKNOPARK, GUHEM, Bursa Business School gibi nitelikli üretimde, milli teknolojinin geliştirilmesi ve ekonomide dönüşümü tarif eden birbirinden önemli projeleri hayata geçirdiğini dile getiren İbrahim Burkay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söz konusu projelere sundukları destekler için teşekkür etti. Başkan Burkay, Türkiye'nin Davos'u Bursa Business School'da, ‘Uludağ Ekonomi Zirvesi' ve ‘Uludağ Diplomasi Zirvesi' gibi önemli organizasyonları düzenlemek için de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan destek istedi.



“Bu coğrafyada güçlü olmak tercih değil, zorunluluktur”

Türkiye'nin küresel güç mücadelesinin merkezinde bulunduğuna dikkat çeken İbrahim Burkay, “Bu coğrafyada güçlü olmak bir tercih değil, zorunluluktur. Güçlü kalmanın temel unsuru ise sahip olduğumuz üretim yeteneğimizdir.” dedi. Bursa'nın 17,6 milyar dolarlık ihracatıyla 117 ülkeden daha güçlü bir performans sergileyen, 7 milyar dolarlık dış ticaret fazlasıyla Türkiye'nin üretim ve ticaret merkezi olmayı başardığını dile getiren İbrahim Burkay, “Bizler, bugünün başarılarıyla yetinmek değil, yarınların ufkunu genişletmek istiyoruz. Ancak Bursa'da yaşam ve üretim bir araya sıkıştı. Şehir merkezinde, yerleşimle iç içe geçmiş ve plansız alanlarda imalat yapan 8 bin 500 firmamız var. Bu tablo, hem yaşam alanlarını daraltmakta hem de işletmelerimizin rekabet gücünü sınırlandırmaktadır” diye konuştu.



“Yeni bir bakış açısına ihtiyacımız var”

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, Bursa'nın üretim gücünün yükselmesi için artık yeni bir bakış açısına ihtiyaç duyduğunu belirterek, “KOBİ niteliğindeki 5 bini aşkın firmamızın talebi dikkate alınarak, ortaya konacak mekânsal planlama doğrultusundaki planlı sanayi bölgeleri ve lojistik merkezler, sadece Bursa'mızın değil tüm Marmara Havzası'nın üretim kapasitesini artıracak, kentimiz ise daha yaşanabilir bir kimlik kazanacaktır” dedi.



Çalışanlar için uygun maliyetli konut projesi

Planlı sanayi bölgelerinin çevresinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ilgili bakanlıklarla birlikte yaşam alanları ve uydu kentler kurarak, çalışanların uygun maliyetlerle konut sahibi olmasını arzu ettiklerini ifade eden İbrahim Burkay, şöyle devam etti:

“Bu adım, hem çalışanlarımız için güvenli ve erişilebilir yaşam alanları sunacak hem de istihdamı artırarak inşaat sektörüne yeniden ivme kazandıracaktır.”



“Üretim ekonomisinin desteklenmesini istiyoruz”

“Enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan sıkı maliye ve para politikalarıyla en kötü dönemi geride bıraktığımıza inanıyoruz. Ancak, enflasyonun oluşturduğu tahribatı en düşük seviyeye indirecek tedbirlerin de hızla devreye alınmasını arzu ediyoruz” ifadelerini kullanan İbrahim Burkay, Merkez Bankası tarafından 22 aylık aranın ardından gerçekleşen faiz indirimlerine finans sektörünün de destek vermesini istedi. Burkay, döviz kurlarının enflasyonun altında değerlenmesiyle ihracatçıların rekabetçilikte zorlandıklarını dile getirdi. İbrahim Burkay, üretim ekonomisinin desteklenmesi gerektiğini belirterek, teşvik politikalarının yüksek teknoloji ve sürdürülebilir kalkınmaya büyük katkı koyacağına inandıkları HIT 30 ve proje bazlı uygulamalarla desteklenmesinin Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmede en önemli güç olacağını vurguladı.



TEKNOSAB'da 25 milyar liralık yatırım

Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni'nde ayrıca Türkiye'nin yüksek teknolojili üretim ve ihracat üssü olarak kurulan TEKNOSAB'da bu yıl içinde faaliyete başlayan 15 firmanın açılışı gerçekleştirildi. İbrahim Burkay, “Türkiye'nin yüksek teknolojili en önemli üretim ve ihracat üssü olan TEKNOSAB'da bugüne kadar 25 milyar liralık yatırımla 15 firmamız faaliyete başlarken, bu firmalarımızın toplam istihdamı ise 5 bin 500'e ulaştı. Yeni yılın ilk yarısında üretime başlayan firmalarımızın sayısı 34'e, çalışan sayımız 15 bine toplam yatırım bedelimiz de inşallah 50 milyar liraya yükselecek. Bursa'nın ekonomi tarihine altın harflerle geçen projelerimize destekleri için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'a, önceki dönem bakanlarımıza, valimize ve milletvekillerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi.



Üretime başlayan firmalar için açılış yapıldı

Konuşmaların ardından BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Meclis Başkanı Ali Uğur, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır ile Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Osmanlı'nın sembolü çınar ağacının işlendiği tablo hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından da protokol üyeleri ile birlikte TEKNOSAB'da üretime başlayan 15 firma için kurdele kesti.



5 kategoride 37 ödül sahiplerini buldu

Bu yıl 49'uncusu düzenlenen Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni'nde ‘İhracat', ‘Sektör Liderleri', ‘Gelir Vergisi', ‘Kurumlar Vergisi' ve ‘Yeşil Çevre ve Sürdürülebilirlik' olmak üzere toplam 5 farklı kategoride 37 ödül sahiplerini buldu. İhracat kategorisinde sırasıyla Oyak Renault, Bosch, Tofaş, Yeşim, Döktaş Dökümcülük, Aunde Teknik, Çimtaş Boru, Borçelik ve Yazaki Otomotiv ödül alan firmalar oldu. Kurumlar Vergisi kategorisinde Çemtaş Çelik, Keskinoğlu Tavukçuluk ve Erbak Uludağ Pazarlama; Gelir Vergisi kategorisinde ise Sabahattin Gazioğlu, Rasim Çağan ve Egemen Egemenoğlu ödül aldı.

Sektör Liderleri kategorisinde ise 17 ödül sahiplerini buldu. Törende sektör lideri olarak ödül alan firmalar Mobipa Mobilya, Karataş Sac ve Boru, Sönmez Çimento, Özbağ Kuyumculuk, Uludağ Perakende Elektrik Enerji, Sütaş, TGS Dış Ticaret, Tara Boru, Serra Sünger, Barsan Global Lojistik, Durmazlar Makina, Sarten Ambalaj, Karsan, Beyçelik Gestamp, Özdilek Alışveriş Merkezleri, Elm Kimya Plastik ve Karesi Polyester oldu.

Bu yıl ilk kez verilen Yeşil Çevre ve Sürdürülebilirlik kategorisinde ise Yeşil Çevre Hizmet ve İşletme Kooperatifi, Burkasan, Sanko Holding Re and Up Geri Dönüşüm Teknolojileri, Revego Çevresel Çözümler ve ART Recycle ödüle layık görüldü.

Törene ayrıca Vali Erol Ayyıldız ile Bursa Milletvekilleri, iş dünyası temsilcileri ve kent protokolü katıldı.