İnegöl Kafkasspor Başkanı Sedat Yavuz, şehrin değeri olan İnegölspor’un her zaman yanında olduklarını belirterek, talep edilmesi durumunda takım otobüsünün bu gafta oynanacak maç için bordo beyazlı kulübe tahsis edilebileceğini açıkladı.

Kafkasspor Başkanı Sedat Yavuz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Dün basında yer alan haberlere göre, şehrimizin gururu İnegölspor’un takım otobüsü çeşitli nedenlerden dolayı bağlanmıştır.

Bu üzücü gelişme karşısında, İnegöl’ün bir değeri olarak Kafkasspor camiası olarak her zaman İnegölspor’un yanında olduğumuzu belirtmek isteriz.

Bu bağlamda, Kafkasspor olarak bu hafta iç sahada mücadele edeceğimiz için, eğer talep edilirse Batman Petrol deplasmanına gidecek olan İnegölspor’umuzun ulaşım konusunda mağduriyet yaşamaması adına takım otobüsümüzü tahsis etmeye hazırız.

Şehrimizin iki önemli değerinden biri olarak, İnegölspor’un her zaman yanında olmaktan gurur duyuyor, takımımıza bu süreçte başarılar diliyorum” dedi.