Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yapılan zamla 300 gram ekmek 12 lira oldu.

Yesaş Ekmek tarafından yapılan açıklamada, "Artan maliyetler karşısında uzun süre ekmeğe zam artışı yapılmayan ilçemizde fırıncı esnafımız, satış noktalarımız zarar ediyordu. Yapılan görüşmeler sonrası yönetim kurulumuzun aldığı karar gereğince pazartesi gününden itibaren Yenişehir'de 300 gram ekmek 12 liradan satılacaktır" denildi.

Yapılan açıklamada ayrıca ekmeğin satıldığı market ve bakkallarda 80 kuruş kar oranı 1 lira 25 kuruş olarak arttığı, geçtiğimiz günlerde ihtiyaç sahipleri için açıklanan 300 gram 1 lira olan ekmek satışının aynı fiyattan aynı satış noktasında devam edeceği belirtildi.

Yenişehir'de 300 gram 12 lira olan ekmeğin kilogramı 39 lira 96 kuruş olurken, birçok ilçede 200 gram 10 liraya satılan ekmeğin kilosu 50 liraya geliyor.

Kaynak: İHA