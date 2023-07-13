Bursa'da ekmek fiyatları zam geldi. Yarından geçerli olacak fiyatlara göre Bursa genelinde 210 gramlık ekmek 7,5 liraya satılacak.

Bursa'da ekmeğe zam geldi

Bursa Fırıncılar Odası Başkanı Osman Çırakoğlu, fırıncı esnafının mağdur olduğu ve işletmelerin ayakta kalması adına kar marjı gütmeden fiyat güncellemesi yaptıklarını söyledi.

Yeni KDV oranları ile birlikte hammadde fiyatlarının uçtuğunu da kaydeden Osman Çırakoğlu, "350 liradan aldığımız un 600 liraya çıktı. Türkiye genelinde kilogram fiyatına uyduk hiçbir ilden yüksek fiyat belirlemedik" dedi.