Bir zamanlar, mübadele rüzgarlarıyla Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Cerrah'a gelen göçmen dedeler, sadece eşyalarını değil, unutulmaz bir lezzeti de beraberlerinde taşımışlar. İşte o lezzet, kuru fasulyenin ta kendisi! Şimdi ise bu zamansız geleneği sürdüren dördüncü nesil genç girişimci Hatice Sever ile tanışmanın vakti geldi.

Cerrah'ın derin sokaklarında, Hatice Sever'in açtığı bir mekanda bu eşsiz lezzeti bulabilirsiniz. Kendisi, cesur bir girişimci ve kuru fasulye dünyasının 38 yaşında bir yaşam enerjisiyle bütünleşmiş bir yıldızı. Ancak sadece yaşının gençliği değil, kendi eşsiz rekoru da onu daha da etkileyici kılıyor: Günde tam 15 kilo fasulye satıyor! Kurduğu lokantada sadece fasulye satışı yapan Hatice Sever lezzetiyle herkesi büyüleyince Türkiye’nin her yerinden misafirlerini ağırlamaya başladı. Peki, neden bu kadar çarpıcı bir deneyim sunuyor derseniz, cevabı basit: Bobche adını taşıyan fasulyenin sırlarla dolu dünyasına adım atmaya hazır olun!

BÜYÜKLERİNDEN İLHAM ALDI

Bobche... Bu kelime, Bulgarca'da "küçük fasulye" anlamına geliyor. Ancak bu sadece bir isim değil, aynı zamanda fasulyenin ikinci bir kimliği. Hatice Sever, büyüklerinin anlattığı hikayelerden ilham alarak, bu eşsiz ismi kullanmaya karar verdi. Çünkü Bobche, Cerrah'ın topraklarında binlerce yıl boyunca dillere destan olmuş bir efsane haline gelmiş. Cerrah'ta yaşayan Hatice Sever, "Dedelerimiz mübadele döneminde buraya göç etti ve tabii ki yanlarında o lezzetleri de getirdiler. Ben de dördüncü nesil olarak bu lezzeti yaşatmak istediğim için burada bir mekan açtım. Aldığımız geri bildirimler olumlu ve şehir dışından gelen misafirlerimiz de oluyor. Fasulyelerimizi çömleklerde pişiriyoruz ve bu sene coğrafi işaret de aldık." olarak ifade ediyor bu durumu.

SIRRINI AÇIKLADI

Bu lezzet yolculuğunda fasulyeler, çömleklerde özenle pişiriliyor. İşte burada kilit nokta, ıslatma işlemine gerek duyulmaması! Evet, yanlış duymadınız. Hatice Sever'in ailesinin sırrı, fasulyeleri doğrudan çömleklere koyarak pişirmekte. Bu özel yöntem, fasulyenin doğal yapısını ve özünü koruyarak muhteşem bir lezzete dönüşmesini sağlıyor. Üstelik, fasulye pişerken üzerinden sürekli köpük alınıyor ve ateşin dansıyla harmanlanıyor. Başka hiçbir işlem yapılmadan, doğanın el değmeden ortaya çıkardığı bir lezzet şöleni!

BİR TADAN BİR DAHA YİYOR

Ancak bu hikaye sadece Hatice Sever ile sınırlı değil. Cerrah Mahallesi Muhtarı Hasan Ayar, geçmişin anılarına dalarak kısacık bir öykü anlatıyor. Eskiden, Cerrah topraklarının büyük bir kısmı, gurur duyduğumuz Cerrah Fasulyesi'ne ayrılıyormuş. Ancak zamanla, tarlalar fidancılığa dönüşmüş. Neyse ki, son iki yıldır düzenlenen Kuru Fasulye Etkinliği sayesinde talep yeniden canlandı. Muhtar Ayar geçmişte Cerrah Mahallesi'nin 2004 dönüm araziye sahip olduğunu belirtiyor. Bu alanın yaklaşık olarak 1700-1800 dönümü Cerrah Fasulyesi için ayrılıyormuş. Ancak zamanla bu alanın büyük bir kısmı fidancılığa dönüşmüş. Son iki yıldır Cerrah'ta Kuru Fasulye Etkinliği düzenlendiğini ve bu etkinliğin ardından talebin arttığını söyleyen Ayar, Cerrah Fasulyesi'nin eşsiz lezzeti ve kalitesiyle Bobche adlı işletmenin kendini kanıtlamaya devam ettiğini ifade ediyor. Ayar, herkese Cerrah fasulyesini denemelerini tavsiye etti ve bir kez tadına bakanların bu lezzeti asla unutamayacağını belirtti. Cerrah Fasulyesi' nin benzersiz lezzeti ve Bobche'nin özel yaratıcılığı, her bir ısırıkta insanları büyülemeye devam ediyor.

GASTRONOMİYE KATKI SAĞLADI

Cerrah Kuru Fasulyesi ve Bobche'nin bu özel lezzeti, geleneksel pişirme yöntemleri ve özenle seçilen malzemelerle bir araya gelerek damaklarda unutulmaz bir tat bırakmaya devam ediyor. Bu eşsiz geleneğin sürdürülmesi, İnegöl'ün kültürel zenginliğine ve gastronomik mirasına olan katkısını devam ettiriyor. Söz konusu Cerrah Fasulyesi olduğunda, damaklardan silinmeyecek bir iz bırakıyor. Bu eşsiz lezzet, odun ateşinde pişirilirken aldığı muhteşem aromasıyla insanı baştan çıkarıyor. Şimdi sıra sizde! İnegöl'ün bu gizli hazinesini keşfetmek, Bobche'nin büyülü dünyasına adım atmak için hazır mısınız? Bir kez tadına baktığınızda, Cerrah fasulyesinin büyüsüne kapılıp, asla unutamayacaksınız! Cerrah Kuru Fasulyesi ve Bobche ile tanışma vakti geldi. Bu büyülü gastronomik yolculuk, şimdi sizleri bekliyor.

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