Bursa'nın birçok ilçesinde 22, 23, 24 ve 25 Eylül tarihlerinde planlı elektrik kesintileri olacak.

Bursa'nın birçok ilçesinde 5, 6, 7, 9 ve 11 Eylül tarihlerinde planlı elektrik kesintileri olacak. Bursa'da elektrik kesintisi yapılacak bölgeler hakkında UEDAŞ açıklama yaptı. Bursa elektrik kesintisi hangi mahallelerde olacak? Bursa elektrik kesintisi haberleri...

GEMLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

22.09.2023 09:00 - 15:00 saatleri arasında Büyükkumla Mahallesinde

23.09.2023 09:00 - 15:00 saatleri arasında Dr. Ziya Kaya Mahallesinde

24.09.2023 09:00 - 17:00 saatleri arasında Umurbey ve Hisar Mahallelerinde

GÜRSU ELEKTRİK KESİNTİSİ

23.09.2023 13:00 - 16:00 saatleri arasında Karahıdırköyü, İğdirköyü ve İpekyolu Mahallesinde

24.09.2023 09:00 - 17:00 saatleri arasında Kurtuluş OSB ve Kurtuluş Mahallesinde

İNEGÖL ELEKTRİK KESİNTİSİ

23.09.2023 13:00 - 15:00 saatleri arasında Mahmudiye, 13:00 - 17:00 saatleri arasında Karalar Mahallesinde

24.09.2023 09:00 - 11:00 saatleri arasında Süleymaniye, Cerrah, Akhisar Mahallelerinde

İZNİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

22.09.2023 10:00 - 11:00 saatleri arasında Göllüce, Aydınlar, 11:30 - 18:30 saatleri arasında Göllüce Mahallelerinde

23.09.2023 10:00 - 14:00 saatleri arasında Yeşilcamii, 10:00 - 18:00 saatleri arasında Mustafalı ve Göllüce Mahallelerinde

MUDANYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

23.09.2023 09:00 - 17:00 saatleri arasında Dedeköy Mahallesinde

25.09.2023 09:00 - 17:00 saatleri arasında Tirilye, Yaman, Çamlık, Hançerli, Yörükyenicesi, Eğerce, Çayönü, Emirleryenicesi, Çınarlı, Mesudiye, Söğütpınar, Yalıçiftlik, Esence Mahallelerinde

MUSTAFAKEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

22.09.2023 09:00 - 17:00 saatleri arasında Züferbey ve Orta, 10:00 - 18:00 saatleri arasında Hacıahmet Mahallelerinde

23.09.2023 09:00 - 12:00 saatleri arasında Züferbey ve Orta, 12:00 - 17:00 saatleri arasında Züferbey, 10:00 - 18:00 saatleri arasında Hacıahmet Mahalleleri

NİLÜFER ELEKTRİK KESİNTİSİ

22.09.2023 09:00 - 11:00 saatleri arasında Görükle, Dumlupınar Mahallelerinde

22.09.2023 10:00 - 14:00 saatleri arasında Akçalar Mahallesinde

25.09.2023 09:00 - 17:00 saatleri arasında Badırga Mahallesinde

OSMANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

22.09.2023 10:40 - 18:00 saatleri arasında Geçit Mahallesinde

22.09.2023 13:00 - 17:00 saatleri arasında Panayır Mahallesinde

23.09.2023 11:00 - 17:00 saatleri arasında Doğanevler, İsmetiye ve 08:00 - 11:00 saatleri arasında Veyselkarani, İsmetiye, Küçükbalıklı, Demirtaş Cumhuriyet, Doğanevler Mahallelerinde

YILDIRIM ELEKTRİK KESİNTİSİ

22.09.2023 10:00 - 13:00 saatleri arasında Karapınar, Samanlı, Vakıf, 09:00 - 17:00 saatleri arasında Yıldırım, Davutdede, Esenevler ve 14:00 - 16:00 saatleri arasında Şirinevler Mahallelerinde

23.09.2023 09:00 - 17:00 saatleri arasında Samanlı, 09:00 - 12:00 saatleri arasında Karapınar Mahallelerinde

24.09.2023 09:00 - 13:00 saatleri arasında Yavuzselim Mahallesinde