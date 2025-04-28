Kurban Bayramına özel Bursa'daki ihtiyaç sahibi emeklilere dağıtılacak destek çekleri için başvurular başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 12 Mayıs tarihine kadar başvuruların alınacağını belirterek şu açıklamayı paylaştı:

Kurban Bayramı desteğimizle ihtiyaç sahibi emeklilerimizin yanındayız. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak, insan odaklı sosyal belediyecilik anlayışıyla hemşehrilerimize desteğimizi sürdürüyoruz. Bu kapsamda, yılbaşı ve Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi Kurban Bayramı’nda da ihtiyaç sahibi emeklilerimize destek oluyoruz. Kentimizde ikamet eden ihtiyaç sahibi emeklilerimiz, web sitemiz üzerinden Bursa Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı Destek Çeki için başvuruda bulunabilirler.