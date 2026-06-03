Güncel verilere göre gram altın alış fiyatı 6 bin 563 lira 98 kuruş, satış fiyatı ise 6 bin 646 lira 11 kuruş seviyesinde işlem görüyor.

22 ayar altının alış fiyatı 6 bin 14 kuruş, satış fiyatı ise 6 bin 273 lira 77 kuruş olarak kaydedildi. 14 ayar altında alış fiyatı 3 bin 603 lira 62 kuruş, satış fiyatı 4 bin 806 lira 26 kuruş oldu.

Çeyrek altın alışta 10 bin 752 lira, satışta ise 10 bin 838 lira seviyesinde yer aldı. Eski çeyrek altının alış fiyatı 10 bin 673 lira, satış fiyatı 10 bin 772 lira olarak açıklandı.

Yarım altın alış fiyatı 21 bin 517 lira, satış fiyatı 21 bin 656 lira olurken, tam altın alışta 42 bin 896 lira, satışta ise 43 bin 205 liradan işlem görüyor.