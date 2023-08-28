Bursa'nın Orhaneli ilçesinden geçen Kocasu Deresi'nde meydana gelen balık ölümleri, Çınarcık Barajı'nın beslenme kaynağı olan bu suyun geleceği için endişe yaratıyor. Vatandaşlar, geçtiğimiz günlerde yüzlerce balığın derede ölü olarak kıyıya vurduğunu fark ederek durumu yetkililere iletti. Olayın üzerine hızla harekete geçen yetkililer, su ve ölü balıklardan numuneler alarak detaylı incelemelerde bulunmaya başladılar. Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği (DOĞADER) Yönetim Kurulu Üyesi Murat Demir, bölgeye giderek yapılan incelemeleri takip edeceklerini belirtti. Demir, "Yakın bir gelecekte Bursa'nın su ihtiyacını karşılayacak olan Çınarcık Barajı'na çok yakınız. Aldığımız bilgiye göre burada balık ölümleri yaşandı ve bu durumun peşini bırakmayacağız. İklim krizinin yükseldiği, suyun hayati önem taşıdığı bu dönemde, su kaynaklarının kirlenmesine izin verilmemeli" şeklinde konuştu.

Özellikle suyun sıcaklığı ve oksijen miktarının azalması gibi olasılıklar üzerinde duran Çevre Mühendisi Özge Sivrioğlu ise, "Balık ölümleri birden fazla nedenle ortaya çıkabilir. Suyun içerisindeki oksijen miktarının düşmesi, sıcaklık değişimleri gibi faktörler etkili olabilir. Ancak daha ciddi bir etken olarak, suya zararlı maddelerin karışması ve balıkların zehirlenmesi de söz konusu olabilir. Bu ihtimallerin detaylı bir şekilde araştırılması ve sonuçlara göre değerlendirme yapılması gerekiyor. Elde edilecek sonuçlar doğrultusunda gerekli adımların atılması önemlidir" ifadelerini kullandı. Haberde yer alan bilgilere göre, resmi kurumların aldığı numunelerin sonuçlarının beklenmesi ve bu sonuçlara göre gerekli önlemlerin alınması planlanıyor.