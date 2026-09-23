Olay, Atatürk Kent Ormanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ihbar üzerine ormanlık alanda arama çalışması yapan AFAD, ANDA ve NAK ekipleri, ağaçlık alanda bir erkek şahsa ait cesetle karşılaştı. Ekiplerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma ekipleri tarafından bulunan cesedin uzun süredir bölgede kaldığı değerlendirilirken, şahsın Şubat ayından bu yana kayıp olarak arandığı öğrenildi. Cesedin bazı bölümlerinin bulunmadığı, kayıp uzuvların ise olay yerindeki incelemeler doğrultusunda sokak hayvanları tarafından parçalanmış olabileceği değerlendirildi. Olayın ardından bölge güvenlik çemberine alınırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri cesedin bulunduğu alanda uzun süre çalışma yaptı. Ekipler, olay yerindeki delilleri titizlikle inceleyerek cesedin kimliğinin belirlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

3 aile DNA testi için çağrıldı

Öte yandan bölgede bulunan cesedin kimliğinin kesin olarak belirlenmesi için Şubat ayından bu yana yakınları tarafından kayıp ihbarında bulunulan 3 aileye ulaşıldığı öğrenildi. Ailelerin DNA örneği vermek üzere çağrıldığı ve yapılacak incelemeler sonucunda cesedin kimliğinin kesinlik kazanmasının beklendiği bildirildi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından ceset ve olay yerinde tespit edilen uzuvların, kimlik ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılacağı öğrenildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.