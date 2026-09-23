

Şahin Biba başkanlığında başlatılan altyapı seferberliği kapsamında Büyükşehir Belediyesi koordinasyonuyla BUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, 17 ilçede altyapı ağını güçlendirmek için harekete geçti. Altyapı yatırımları kapsamında Büyükşehir ekipleri, ağustos ayında 48,9 kilometrelik içme suyu, 19 kilometrelik kanalizasyon hattı ve 4,1 kilometrelik yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirdi. Sekizinci ayda 24 bin metrekare parke kaplama imalatı, 25 bin ton sıcak asfalt kaplama ve yama çalışması yapan BUSKİ ekipleri, 9 bin metreden fazla dere temizliği gerçekleştirirken, 1 su deposu, 1 içme suyu arıtma tesisi, 1 sulama sondajı ve 1 sulama tesisi ile altyapı hizmetlerini de güçlendirdi. BUSKİ ekipleri, eylül ayında da şehrin altyapısını güçlendirme ve uzun vadeli ihtiyaçlara göre planlama çalışmalarına devam etti.

BUSKİ Genel Müdürlüğü ekiplerinin geniş kapsamlı saha taramaları neticesinde ihtiyacı tespit edilen noktalara yönelik hazırlanan bütüncül planlama dahilinde yürüttüğü çalışmalarla Mudanya ilçesine bağlı Bademli ve Çağrışan mahallelerinde altyapı ağı genişletildi. BUSKİ ekiplerinin çalışmalarıyla iki mahalleye 1,6 kilometre uzunluğunda yeni kanalizasyon hattı ile 1,7 kilometre uzunluğunda yeni yağmur suyu hattı daha kazandırıldı.

Yeni hatlarla mevcut altyapı güçlendiğini ve yeni yerleşim alanlarının artan altyapı ihtiyacının karşılandığını belirten Çağrışan Mahallesi Muhtarı Ahmet Gun, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba ve çalışan ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: İHA