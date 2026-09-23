CHP İnegöl İlçe Başkanı Armağan Dursun, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in çalışmaları ve kentteki yollarla ilgili açıklamalarının ardından partisinin görüşlerini kamuoyuyla paylaştı.

Dursun, Taban’ın açıklamasına “Biz Bozbey Başkanımıza iki yıl boyunca anlatmaya çalıştık ama…” sözleriyle başlamasını eleştirerek, bunun CHP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi’ni suçlayan bir yaklaşım olduğunu savundu.

“İNEGÖL’Ü ALÇALTAN BİR DURUŞ”

Alper Taban’ın uzun yıllardır İnegöl Belediyesi’nde yönetici konumunda bulunduğunu belirten Dursun, Taban’ın yaklaşık 10 yıldır belediye başkanlığı, öncesinde ise yaklaşık 10 yıl belediye başkan yardımcılığı yaptığını ifade etti.

Dursun, “Alper Taban tüm bu görevleri icra ederken aynı zamanda AKP iktidar partisiydi. Geçmiş dönemlerdeki tüm belediye başkanları ve ekipleri ile kıyaslandığında İnegöl 20 yıldır Alper Taban’ın başını çektiği bu yönetim yüzünden duraklama devrine girmiştir” ifadelerini kullandı.

HALK EKMEK FABRİKASI ELEŞTİRİSİ

Açıklamasında İnegöl Belediyesi’nin geçmiş dönem uygulamalarına da değinen Dursun, Halk Ekmek Fabrikası’nın özelleştirilmesini gündeme taşıdı.

Dursun, “İnegöl’de Halk Ekmek Fabrikası özelleştirildi ve kime, ne için satıldığı halen kamuoyuna net bir şekilde açıklanmadı. Halk Ekmek Fabrikası örneği en bariz görünen örnek olduğu için açıklamamızda yer verdik. Daha Halk Ekmek Fabrikası gibi onlarca kamu hizmeti veren yapılanmanın durumu merak konusudur” dedi.

Dursun ayrıca yeni belediye binası sürecine ilişkin de soru işaretleri bulunduğunu ileri sürerek, belediye taşınmazları ve satış süreçlerinin kamuoyuna açık şekilde değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

“İNEGÖL’DE YOL PROBLEMİ 20 YILDIR DEVAM EDİYOR”

İnegöl’deki yol sorununa da değinen Dursun, kentte ulaşım altyapısıyla ilgili problemlerin uzun yıllardır devam ettiğini öne sürdü.

Dursun, “İnegöl’de yol problemi 20 yıldır devam etmektedir. Ve iktidar partisi AKP bu konuya yıllardır bir çözüm bulamamaktadır” ifadelerini kullandı.

Bu durumun yalnızca beceriksizlikle açıklanamayacağını savunan Dursun, belediyelerin yönetimi ve kamu kaynaklarının kullanımı konusunda daha fazla şeffaflık gerektiğini söyledi.

“KİMSEYİ ZAN ALTINDA BIRAKMAK İSTEMİYORUZ”

Açıklamasında belediyelerde görev yapan yöneticiler ve belediyelerle iş yapan firmalara ilişkin de çeşitli iddialar ortaya atan Dursun, “Nereden buldun yasası” olarak ifade ettiği bir uygulamayla mal varlıklarının araştırılması gerektiğini savundu.

Dursun, “Belediye başkanları dahil tüm belediye personeli ve belediyeye iş yapan müteahhitlerdeki mal varlıklarında artışın yeniden ‘nereden buldun yasası’ ile araştırılması gerekliliğine inanırken hiç kimseyi zan altında bırakmak istememekle beraber partimiz adına belediyelerin zenginleşme aracı olarak kullanılmasına karşıyız” dedi.

“ARTIK ÇALIŞILMIYOR”

AK Parti belediyelerine yönelik eleştirilerini sürdüren Dursun, geçmişte kamuoyunda kullanılan “Çalıyor ama çalışıyor” söylemine de gönderme yaptı.

Dursun, “Halkımız önceden AKP’ye ‘Çalıyor ama çalışıyor’ diye oy veriyordu. Artık görülüyor ki artık çalışılmıyor, hatta birbirlerine kendi yapamadıkları işler yüzünden suç atılıyor” ifadelerini kullandı.

Dursun ayrıca belediye aracılığıyla kısa sürede zenginleştiğini iddia ettiği kişilerin durumunun araştırılması gerektiğini belirterek, “Belediye aracılığıyla aniden zenginleşenlerin bu başarısının altındaki yetenek nedir?” sorusunu yöneltti.

İNEGÖL’DE ÇEVRE VE ULAŞIM ELEŞTİRİSİ

CHP İnegöl İlçe Başkanı Armağan Dursun, İnegöl’ün çevre sorunlarını da gündeme getirdi.

İnegöl’de hava, su ve çevre kirliliğinin devam ettiğini savunan Dursun, öğrencilerin ulaşım ve barınma sorunlarının yanı sıra ekonomik sıkıntıların da vatandaşları zorladığını ifade etti.

Dursun, “Her gün yüzlerce insanımız yoksulluk dolayısıyla acı çekerken, şu an cevap vermesi imkansız olan, yani elleri kolları bağlanmış birine karşı ithamlarda bulunmak siyasi ahlaka yakışmaz” dedi.

“MUHALEFETE VE ÜLKEMİZİ KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Açıklamasının sonunda CHP’nin muhalefet görevini sürdüreceğini belirten Dursun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ne atıfta bulundu.

Dursun, “CHP Yönetimi olarak AKP iktidarına karşı yılmadan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize ödev olarak verdiği Gençliğe Hitabe’deki ruhla muhalefete ve ülkemizi korumaya devam etmeye and içtik. Gaflet ve dalalet içerisindeki iktidar sahiplerine sessiz kalmayacağız” ifadelerini kullandı.

CHP İnegöl İlçe Başkanı Armağan Dursun’un açıklaması, İnegöl Belediyesi ile Bursa Büyükşehir Belediyesi arasındaki yol çalışmaları ve hizmet tartışmalarının siyasi boyutunu yeniden gündeme taşıdı.