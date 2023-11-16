Bursa'da meydana gelen olayın yargı süreci devam ediyor. Eski eşinin yüzüne tiner atarak bıçakla yaraladığı iddiasıyla tutuklanan Ülkü A'nın davası, Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanık Ülkü A. (39), mağdur olan eski eşi Refik A. (50) ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın eski eşine karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar, "hakaret" suçundan ise 2 yıla kadar cezalandırılmasını talep etti. Ülkü A. ise savunmasında, bir önceki celsede ifade ettiği sözleri tekrarlayarak, tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olayın arka planında, boşandıktan sonra eski kayınpederiyle yaşadığı tartışma sonucu ev hapsine çarptırılan Ülkü A'nın, daha sonra eski eşi Refik A'yı yüzüne tiner atarak bıçaklamış olması yer alıyor. Yaralanan Refik A. özel bir hastanede tedavi gördü, Ülkü A. ise tutuklandı. P.A.A. adlı çocuğun velayeti ise annesinden alınarak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.