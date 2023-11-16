Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği'nin ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) 'Genel Sekreterler ve Direktörler Toplantısı', bu yılki ikinci buluşmasını Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Toplantıya, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yanı sıra CEMR Genel Sekreteri Fabrizio Rossi ile birlikte yurtdışından ve yurtiçinden 50 farklı belediyeden yetkililer katıldı.

Başkan Alinur Aktaş, tarih ve kültür zengini Bursa'da gerçekleşen toplantının önemine vurgu yaparak, 5 farklı medeniyete ev sahipliği yapan bu şehirde bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını belirtti. Yerel yönetimleri, bulundukları bölgelere hizmet etme sorumluluğu taşıyan önemli kurumlar olarak gördüğünü belirten Aktaş, yüklerinin ağır ve ilerledikleri yolun meşakkatli olduğunun farkında olduklarını ifade etti.

Başkan Aktaş, pandemi, depremler ve savaşların hem insan hayatına hem de dünya ekonomisine ciddi olumsuz etkiler yarattığını belirterek, dünyanın artık küçük bir yer haline geldiğini ve modern hayatın teknolojik yeniliklerle uzakları en yakına getirdiğini söyledi. Aktaş, dünya genelindeki güzel yerel yönetim örneklerini alıp kendi yönetimlerine uygulama imkanına sahip olduklarını belirterek, beraber hareket etme bilincinin önemine vurgu yaptı.

CEMR'in, 27'si AB üyesi 41 ülkeden 60 ulusal birlik aracılığıyla, 150 bin belediye ve bölgesel yönetimi temsil eden önemli bir topluluk olduğunu hatırlatan Aktaş, Türkiye Belediyeler Birliği'nin CEMR'in Türkiye temsilciliğini yürüttüğünü ifade etti. Toplantının, dünya genelindeki ortak sorunların tartışılması ve çözüm yollarının aranması açısından büyük önem taşıdığını belirten Başkan Aktaş, toplantının amacına ulaşmasını diledi.

Toplantının devamında Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı tarafından 'Guest city' konulu bir sunum gerçekleştirildi. Toplantı, CEMR Genel Sekreterleri ve Direktörlerin görüş ve önerileriyle devam etti.