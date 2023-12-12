Bursa'da eski futbolcu Cevher Toktaş, 5 yaşındaki oğlu Kasım'ı tedavi gördüğü hastanede boğarak öldürdüğü suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Yargıtay tarafından onanan ceza, Toktaş'ın trajik olaya karışan geçmişini de gözler önüne serdi. Cevher Toktaş, 2008-2009 sezonunda Hacettepe Spor Kulübü'nde Süper Lig'de oynamış ve son olarak Bölgesel Amatör Lig'deki Bursa Yıldırımspor'da kaptanlık yapmış bir isim olarak tanınıyordu.

Olay, 23 Nisan 2020 tarihinde gerçekleşti. Toktaş, oğlu Kasım'ı öksürük ve yüksek ateş şikayetiyle Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürdü. Çocuk, koronavirüs şüphesiyle servise alındı, ancak kısa süre sonra yaşamını yitirdi. Ölüm raporunda "nefes yetersizliği" belirtildi. evher Toktaş, olaydan 11 gün sonra polise giderek oğlunu öldürdüğünü itiraf etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından alınan ifadesinde, Toktaş, çocuğunu sevmediğini, sinir krizi geçirip, yastık ile boğduğunu açıkladı. İfadesinde " "Kasım'ın yanında refakatçi olarak kaldığım sırada sinir krizi geçirdim. Yataktaki oğlumun yüzüne yastık bastırdım, sonra doktorlara seslendim. Onlar da yoğun bakıma aldılar. İki saat sonra ölüm haberini aldım. Cenazesini ertesi gün Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verdik. Herkes çocuğumun hastalıktan dolayı öldüğünü düşünüyordu. Yaşadıklarım gözümün önünden gitmedi. Kasım'ı hiç sevmedim. Sevmediğim için öldürdüğümü düşünüyorum" dedi.

Yargıtay kararı onadı

Cevher Toktaş'ın avukatları, Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside çocuğun kesin ölüm nedeninin belirlenememesi üzerine İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alınan rapora itiraz etti. İstanbul Adli Tıp İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan raporda, Kasım'ın 'boğularak' öldüğü tespit edildi. Bu gelişmelerin ardından, Bursa 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Cevher Toktaş'ın avukatları, müvekkillerinin ifadesinin SEGBİS yöntemi ile alındığını savunarak Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'ne itiraz etti.

Ancak istinaf mahkemesi tarafından yapılan inceleme sonucunda itiraz reddedildi. Bu aşamadan sonra Cevher Toktaş'ın avukatları, kararı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, dosyayı inceledikten sonra oy çokluğu ile yapılan itirazı reddederek yerel mahkemenin kararını onadı. Böylece, Cevher Toktaş'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kesinleşmiş oldu.