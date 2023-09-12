Bursa'da meydana gelen olayda, eski kayınpederini darp ettiği iddiasıyla ev hapsine çarptırılan Ülkü Akdemir, velayeti kendisinde olan 3 yaşındaki kızı P.A.A.'yı almak için gelen ayrı yaşadığı eşi Refik Altın'ı tinerle üzerine döküp 2 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.

OLAY

Ülkü Akdemir, Bursa'da yaşayan ve 5 yıl önce ikinci evliliğini yaptığı Refik Altın ile ayrıldı. Bu evliliğinden bir kız çocuğu olan Akdemir, çocuklarının velayetini kendisinde tuttu ve Nilüfer ilçesinde yaşamaya başladı. Ancak eski kayınpederi H.A. ile aralarında husumet bulunan Akdemir, H.A.'nın oğluna ait evrakı almaya geldiği bir gün, tartışma sonucu eski kayınpederine saldırdı.

H.A.'nın şikayeti üzerine anne ile oğlu gözaltına alındı. Ahmet Baran Yıldırım tutuklanırken, Ülkü Akdemir ise ev hapsine çarptırıldı. Bu süreçte evden dışarı çıkamayan ve haftanın bir günü babasının yanına götürülen P.A.A., diğer günlerde evde mahsur kaldı. Akdemir'in parka gidemeyen kızı, penceresinden arkadaşlarını izlemek zorunda kaldı.

Ülkü Akdemir, kızını almaya gelen eski eşi Refik Altın ile çocuğuna kötü davrandığı iddiasıyla bir tartışmaya girdi. Tartışma kavgaya dönüşünce Akdemir, yanında getirdiği tineri Refik Altın'ın üzerine döküp bıçakla karın ve bacak bölgelerinden yaraladı. Refik Altın acil bir şekilde özel bir hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Ülkü Akdemir ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Ülkü Akdemir'in üzerine tiner döktüğü ve bıçakladığı Refik Altın hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, olayın nasıl gerçekleştiği detaylı bir şekilde yer aldı. Ülkü Akdemir, Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' ve 'hakaret' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacak. Halen Yenişehir Kadın Cezaevi'nde tutuklu bulunan Akdemir'in mahkeme süreci ileriki günlerde başlayacak. Ayrıca, P.A.A. Bursa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.