Ayvalıkgücü Belediyespor deplasmanından 1-1’lik beraberlikle dönen İnegöl Kafkasspor’da yüzler gülüyor. Tarihinde ilk kez 3. Ligde mücadele eden İnegöl ekibinin Teknik Direktörü Murat Endes sezonun ilk karşılaşmasında rüzgarın her ne kadar futbolun kalitesini düşürse de aldıkları 1 puanın kendileri için değerli olduğunu söyledi.

Kafkasspor Teknik Direktörü Murat Endes karşılaşma sonrasında iddialı açıklamalarda bulundu. 3. Ligin en yeni ekiplerinden olduklarını söyleyen Endes, takım iskeletini büyük oranda koruduklarını, yaptıkları takviyelerle tarihi sezonun startını verdiklerini belirtti.

İlk maçlarını geçtiğimiz yıla damga vuran Ayvalıkgücü Belediyespor’la yaptıklarını dile getiren Endes, “Ev sahibi ekip 2022-2023 sezonunda 2. Ligin kapısından döndü. Geçtiğimiz yıl oluşturdukları kadroyu korudular. Yeni transferler ile güçlendiler. Tecrübeli hocaları var. Ama bizlerde her ne kadar bu ligde ilk kez sahaya çıksakta, gücümüzü ve neler yapabileceğimizi biliyorduk. Saha ve hava şartları futbolu inanılmaz etkiledi. Rüzgarın gücü sahadaki oyuncularımızın adeta dengesini bozdu. İlk yarıda yediğimiz golde rüzgarın büyük etkisi vardı. Ancak rakibe göre en net atakları biz bulduk. Net pozisyonlar yakaladık. İkinci yarının 55. dakikasından itibaren sahaya tamamen hakimiyetimiz koyduk. Baskımızla beraberlik golünü bulduk. Bu golden sonra rüzgarın etkisinin artması avantajımızı dezavantaja çevirdi. 2. golü arayalım derken kontra ataklarla karşılaştık. Buna rağmen maçtan 1 puan çıkardık. Oyuncularımızı mücadelelerinden dolayı kutluyorum” dedi.

Takımda çok sayıda yeni futbolcu olduğunu ve bu futbolcuların tam olarak hazır olduklarında daha güzel bir futbol ortaya koyacaklarını belirten Endes, “Tüm taraftarlarımız ve İnegöl halkımıza buradan söz veriyoruz. Kafkasspor bu lige damgasına vuracak. Yönetimimizden taraftarına, teknik heyetimizden futbolcu kardeşlerimize, masörümüzden malzemecilerimize kadar herkes birlik ve beraberlik içinde. Şimdi biz bu birlik ve beraberlikle ilk galibiyetimizi alacağımız Gümüşhane maçına kenetleneceğiz” şeklinde konuştu.