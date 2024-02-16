Asrın felaketinin ardından yaşanan büyük yıkım aktif fay hatlarını merak konusu haline getirmişti. Sonrasında ise beklenen Marmara Depremi ve Bursa'da art arda yaşanan depremler sonucunda Bursalılar aktif fay hatlarını araştırmaya başladı.
Maden Tetkik Arama Enstitüsü (MTA) Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda bulunan Bursa'nın hangi ilçelerinin risk altında bulunduğunu açıkladı. Birinci derecede riskli alanlarda bulunan ilçeler ise;
Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer olarak açıklandı.
İŞTE AKTİF FAY HATLARININ BULUNDUĞU YERLER
Bursa fayı / Kent meydanı, Atatürk Stadyumu, Altıparmak ve kent merkezini etkiliyor
Gemlik fayı / Gemliğin tamamını ve Gemliğe bağlı bölgeleri etkiliyor
Zeytinbağı-Mudanya fayı / Mudanya, Tirilye ve civarını etkiliyor
Çalı fayı / İhsaniye, Beşevler, Ataevler, Üçevler, Demirci ve civarını etkiliyor
Uluabat fayı / Uluabat gölü ve çevresini etkiliyor
Orhaneli fayı / Orhaneli ilçesi ve dağ ilçelerinin bir kısmını etkiliyor
Barakfakih fayı / Barakfakih, Kestel ve Gürsu civarını etkiliyor
Birinci derece riskli deprem bölgeleri
Osmangazi (Demirtaş, Soğukpınar dahil)
Yıldırım merkez ve mahalleler
Nilüfer (Çalı, Görükle dahil)
Mudanya merkez ve Mudanya Zeytinbağı
Gemlik, İznik, Orhaneli, Orhangazi
Karacabey, Mustafa Kemal Paşa
Kestel, Gürsu, İnegöl ve Yenişehir
İkinci derece riskli deprem bölgeleri
Büyükorhan
Harmancık
İnegöl Kurşunlu ve Tahtaköprü
Keles