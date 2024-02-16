Asrın felaketinin ardından yaşanan büyük yıkım aktif fay hatlarını merak konusu haline getirmişti. Sonrasında ise beklenen Marmara Depremi ve Bursa'da art arda yaşanan depremler sonucunda Bursalılar aktif fay hatlarını araştırmaya başladı.

Maden Tetkik Arama Enstitüsü (MTA) Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda bulunan  Bursa'nın hangi ilçelerinin risk altında bulunduğunu açıkladı. Birinci derecede riskli alanlarda bulunan ilçeler ise;

Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer olarak açıklandı.

İŞTE AKTİF FAY HATLARININ BULUNDUĞU YERLER

Bursa fayı / Kent meydanı, Atatürk Stadyumu, Altıparmak ve kent merkezini etkiliyor

Gemlik fayı / Gemliğin tamamını ve Gemliğe bağlı bölgeleri etkiliyor

Zeytinbağı-Mudanya fayı / Mudanya, Tirilye ve civarını etkiliyor

Çalı fayı / İhsaniye, Beşevler, Ataevler, Üçevler, Demirci ve civarını etkiliyor

Uluabat fayı / Uluabat gölü ve çevresini etkiliyor

Orhaneli fayı / Orhaneli ilçesi ve dağ ilçelerinin bir kısmını etkiliyor

Barakfakih fayı / Barakfakih, Kestel ve Gürsu civarını etkiliyor

Birinci derece riskli deprem bölgeleri

Osmangazi (Demirtaş, Soğukpınar dahil)

 Yıldırım merkez ve mahalleler 

Nilüfer (Çalı, Görükle dahil)

Mudanya merkez ve Mudanya Zeytinbağı

Gemlik, İznik, Orhaneli, Orhangazi

Karacabey, Mustafa Kemal Paşa

Kestel, Gürsu, İnegöl ve Yenişehir

İkinci derece riskli deprem bölgeleri
 Büyükorhan

Harmancık

 İnegöl Kurşunlu ve Tahtaköprü

 Keles

Kaynak: HABER MERKEZİ