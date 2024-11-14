Türk müziğinin güçlü kadın yorumcularından Feryal Öney, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Uludağ’ın Eteğinde Konserler’ adıyla düzenlenen konserlerin ilk konuğu olarak Bursalılara müzik ziyafeti yaşattı.

Bursa’yı kültür ve sanatın başkenti yapmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan ‘Uludağ’ın Eteğinde Konserler’ projesinin ilk konuğu, Türk müziğinin güçlü kadın yorumcularından Feryal Öney oldu. Tayyare Kültür Merkezi’ndeki konsere sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Yunus Emre’den Mevlana’ya ve Neşet Ertaş’a kadar birçok değerli eseri seslendiren Feryal Öney, konser sonunda dinleyenler tarafından uzun süre alkışlandı. Konserin sonunda Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Zafer Milli tarafından sanatçı Feryal Öney’e çiçek takdim edildi. Türk Halk Müziği’nin ne kadar değerli olduğunu konserde bir kez daha gördüklerini anlatan Milli, Feryal Öney ve ekibine konser dolayısıyla teşekkür etti.