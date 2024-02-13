Bursa'da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi aranan 20 kişi gözaltına alındı. Gaybubet evi olarak bilinen şüphelilerin saklandığı ikamete yapılan baskında 3 adet sahte kimlik, 1 adet F serisi 1 dolar, bir miktar para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Gaybubet evlerinin deşifresine yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi 20 şüpheli Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların saklandığı ikametlerde yapılan aramalarda; 3 adet sahte kimlik, 1 adet F serisi 1 dolar, bir miktar para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüpheli şahısların adli işlemlerinin halen devam ettiği, Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü bildirildi.

Kaynak: İHA