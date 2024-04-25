Bursa'da Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Askeri Mahrem Yapılanmasına yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi olduğu değerlendirilen 4 şüpheli hakkında soruşturma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 25/04/2024 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde adli işlemleri halen devam eden 4 şüphelinin yarın adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği bildirildi.

Kaynak: İHA