Geyve - Taraklı karayolu Ahibaba Mahallesi mevkisinde gerçekleşen hadisede, Agit Toprak (64) yönetimindeki 16 AJU 813 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kontrolden çıkarak aynı yönde seyreden M.S. idaresindeki tıra arkadan çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada sürücü Agit Toprak (64), R.T. (34) ve A.T. (45) yaralandı. Alanda yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Agit Toprak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Konuya ilişkin tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA