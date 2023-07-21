Bursa’da freni patlayan kamyon 2 araç ve 1 motosiklete çarptı. Kazada kamyon üzerindeki demir profillerin üzerine düştüğü biri yaya toplam 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mudanya ilçesi Güzelyalı Eğitim Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde İDO istikametine seyir halindeki Yusuf Özal D. (28) idaresindeki 16 AC 5009 plakalı kamyonun freni patladı. Freni patlayan kamyon ARkur Kavşağı üzerinde ışıklarda bekleme halinde olan 16 BDJ 709 plakalı araca, daha sonra ise 16 AYM 575 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon üzerinde bulunan demir profillerin düşmesiyle yaya olarak seyir halinde bulunan Saliha Gündoğdu (60) yaralandı.

Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Nazif Sofulu ve yaya Saliha Gündoğdu yaralanırken hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı.