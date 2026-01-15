Bursa Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 'Uludağ'ın Eteğinde Konserler' serisinin konuğu bu kez Türk müziğini alternatif tınılar ile harmanlayan ünlü sanatçı Gaye Su Akyol oldu.

Bursa'yı kültür ve sanat alanında öne çıkan kentlerden biri haline getirmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, sevilen yerli sanatçıları müzikseverlerle buluşturan 'Uludağ'ın Eteğinde Konserler' serisi kapsamında önemli bir ismi daha ağırladı. Kendine özgü tarzı ve sahne enerjisiyle Anadolu rock ve alternatif tınıları Türk müziği ile harmanlayan Gaye Su Akyol, Bursalılara unutulmaz bir müzik akşamı yaşattı.

Konseri yoğun ilgiyle takip eden vatandaşlar, sanatçının sevilen eserlerine eşlik etti. Programın sonunda Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Hande Apaydın, sahne performansıyla büyük beğeni toplayan Gaye Su Akyol'a çiçek takdim etti.