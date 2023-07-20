Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan B-CUBE Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Merkezi, Avrupa Birliği Fonu kapsamında Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın destekleriyle gerçekleştirilen ‘Innosmart Together: Ortak Girişimcilik ve İnovasyon Projesi’ne ev sahipliği yapıyor.BURSA (İGFA) - Genç girişimcilere yol gösteren projenin açılışı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Projenin açılış toplantısına Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, BEBKA Genel Sekreteri Dr. Muhammed Zeki Durak, Uluslararası Göç Politikaları Merkezi (ICMPD) Enhancer Hibe Programları Koordinatörü Mehmet Çağlar Aydın, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve girişimciler katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, akıllı şehir vizyonu kapsamında kentin mevcut ihtiyaçlarını tespit ederek, bu ihtiyaçlara çözüm üretecek proje ve faaliyetler geliştirdiklerini söyledi.

Kurum olarak akıllı şehir kavramını tüm bileşenleriyle ele aldıklarını vurgulayan Akhan, “Kurumlarla kapsayıcı inovatif işbirliği sürdürme anlayışını benimsiyoruz. Kurum olarak akıllı şehir kavramını tüm bileşenleriyle ele alıp bütüncül bir stratejiyle destekleyerek inovasyonun ve girişimciliğin de dahil olduğu çalışmalar yapıyoruz. Stratejimize paralel olarak şehrimize akıllı şehircilik ve inovasyon merkezini kazandırdık. BEBKA’nın desteğiyle Enhancer programının ortak kullanım tesisleri hibe programına başvurduk. Başvurumuzun kabulüyle birlikte 2022 yılı Temmuz ayında proje faaliyetlerine başladık. Innosmart Together projesiyle sosyal ve ekonomik politikaların gelişmesine katkıda bulunmak için yerel kurumlarla, yerel ihtiyaçları göz önünde bulundurarak girişimcilik ekosistemini geliştirmeye çalışacağız. Özellikle hem bireysel hem de kurumsal olarak yerel aktörlerin ve şehrimizdeki dezavantajlı grupların girişimcilik kapasitesini iyileştirmeye çalışacağız” diye konuştu.

Girişimcilik ve inovasyon konularına ayrıca önem verdiklerini belirten BEBKA Genel Sekreteri Dr. Muhammed Zeki Durak da, Büyükşehir Belediyesi ile birçok alanda örnek projeler gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Enhancer Hibe Programları Koordinatörü Mehmet Çağlar Aydın da, proje kapsamında toplam 32,5 milyon avroluk bir bütçe olduklarını belirterek, "Bu bütçe içerisinde de 20 milyon avroluk bir fon özellikle hibe programları kapsamında çeşitli kurum, kuruluşlara verilmekte. Bugün beraber bulunduğumuz bu projede bunun önemli adımlarından biri. Bu kapsamda ortak kullanım tesisleri mantığıyla, girişimciler için beraber çalışabilecekleri, beraber öğrenebilecekleri, ortak makina parkurlarından, eğitimlerden ve danışmanlıklardan faydalanabilecekleri, sosyoekonomik uyuma katkı verebilecek merkezler kurmak istiyoruz. Bu proje de gerçekten Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin emekleriyle iyi örneklerden biri olan bir proje” dedi.

Program sonunda Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, BEBKA Genel Sekreteri Dr. Muhammed Zeki Durak ve Mehmet Çağlar Aydın merkezi gezerek, eğitim gören gençlerle sohbet etti.